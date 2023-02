I-a furat cardul și l-a golit de bani. Cum a aflat codul PIN

Un bărbat de 44 de ani, din județul Mehedinți, a fost trimis în judecată pentru acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată. El l-a lăsat fără portofel pe un gorjean din Padeș, fiind prins de polițiști după mai bine de patru luni de la comiterea faptei. Tribunalul Gorj a admis, săptămâna trecută, rechizitoriul procurorilor și a dispus să înceapă judecata în acest caz.

Un bărbat din comuna Padeș a fost lăsat fără portofelul în care se aflau bani, acte și mai multe carduri. Fapta a avut loc la începutul lunii noiembrie 2021, iar hoțul a fost prins de polițiști abia la jumătatea lunii martie 2022.

„La data de 16 martie 2022, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, reținut, pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un bărbat, de 43 de ani, din comuna Broșteni, județul Mehedinți, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul, la data de 3 noiembrie 2021, i-ar fi sustras un portofel unui alt bărbat, de 51 de ani, din comuna Padeș, în care se afla suma de 420 de lei și mai multe carduri bancare. Totodată, bărbatul ar fi folosit cardurile bancare pentru achiziționarea de bunuri de la diverși comercianți, de pe raza județului Gorj, prejudiciul cauzat fiind de 4.330 de lei”, anunța IPJ Gorj, în urmă cu un an.

Mehedințeanul a stat o noapte în arest, după care a fost plasat sub control judiciar.

La începutul anului, bărbatul a fost trimis în judecată.

„În esenţă, s-a reţinut că inculpatul, în data de 03.11.2021, a sustras portofelul persoanei vătămate, în care se aflau cardul de sănătate, actul de identitate, cardul bancar și suma de 420 lei, iar în perioada 04.11.2021 – 25.01.2022 a efectuat neautorizat 33 tranzacţii de pe acest card folosind PIN-ul pe care l-a găsit notat pe o hârtiuță în portofel, retrăgând suma totală de 1.890,86 lei”, potrivit rechizitoriului care a fost admis de un judecător de cameră preliminară.

„În baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul (…), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privindu-l pe inculpatul (…), trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, și acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fapte prev. și ped de art. 250 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (33 acte materiale) și art. 360 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (33 acte materiale); Începe judecata cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, a decis instanța.

Bărbatul nu are antecedente penale și nu a contestat decizia Tribunalului Gorj.

I.I.