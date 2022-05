Handbalistele vor să le ofere fanilor de acasă un ultim succes

CSM Târgu Jiu va evolua, astăzi, pentru ultima oară în fața propriilor suporteri. Formația pregătită de Liviu Andrieș le propune spectatorilor gorjeni un duel antrenant, cu ,,satelitul” Gloriei Bistrița. Cele două echipe au oferit o partidă echilibrată și în tur, atunci când gazdele de miercuri s-au impus cu 33-31. CSM Târgu Jiu este promovată deja în Liga Florilor, în timp ce Gloria Bistrița 2 se află pe podium. În ciuda unei pauze considerabile, antrenorul Liviu Andrieș vrea să-și vadă elevele motivate și determinate. ,,Vom întâlni o echipă care are în componență jucătoare care cochetează cu prima liga și asta sper le motiveze și mai mult pe jucătoarele noastre pentru că ne dorim să terminăm campionatul fără înfrângere. Venim după o perioadă destul de lungă de pauză, în care nu am avut niciun joc, dar sunt convins că fetele se vor mobiliza și se vor ridica la un nivel de concentrare pentru a reuși să câștigăm și acest meci, mai ales că este ultimul din acest sezon pe teren propriu și vrem să le oferim suporterilor echipei noastre o victorie”, a declarat antrenorul gorjean. Cu 18 succese din tot atâtea meciuri, alb-albastrele mai au un singur obiectiv: să obțină toate cele 20 de victorii ale sezonului. ,,A fost un sezon foarte încărcat, în care ne-am luptat în fiecare meci și am reușit să ne îndeplinim obiectivul, promovarea în Liga Florilor. Și pe aceasta cale vreau să le felicit pe colegele mele pentru munca depusă împreună! În ceea ce privește ultimul meci acasă, cu Bistrița, noi ne-am pregătit foarte bine. Suntem motivate și vom trata meciul cu maximă seriozitate, așa cum am tratat fiecare meci din acest campionat. Ne dorim ca din această ultimă partidă, de pe teren propriu, să ieșim învingătoare. Așteptăm suporterii alături de noi, să fie în număr cât mai mare în Sala Sporturilor”, a declarat Ira Zinatullina pentru site-ul oficial al clubului. Partida cu Bistrița se joacă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din municipiu. După această confruntare urmează încă un meci, la CSU Reșița.

Cătălin Pasăre