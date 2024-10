Grupul 5 de la Termocentrala Rovinari a început să funcționeze cu o avarie

Grupul 5 este funcțional de sâmbătă dimineață, 5 octombrie și, astfel, Termocentrala Rovinari funcționează cu trei grupuri. Numai că punerea lui în funcțiune a fost dificilă, din cauza unor piese, ”protecții” deficitare: ”După o pornire prelungită din cauza boltelor formate în morile de cărbune și a unor probe electrice nefuncționale datorate unor protecții, vineri, în jurul orei 23.00, s-a reușit intrarea în paralel cu grupul 5, după o oprire de 10 ani, lucru nemaiîntâlnit în sistemul energetic. A livrat curent timp de o oră, făcându-se toate măsurătorile necesare. La ora 23.50 au apărut semnale pe protecțiile pompelor de alimentare, preferându-se oprirea pentru verificări amănunțite. Grupul 6 a fost doar scos din paralel câteva ore de Transelectrica, pentru a se realiza cuplarea în stația de 400 kv din Urechesti. De azi, Termo Rovinari are 3 grupuri funcționale. În tabel are puterea la borne – 78, și puterea livrată – zero, de fapt este 71”, ne-a spus unul dintre energeticienii din cadrul termocentralei CEO, sâmbătă dimineață.

În opinia conducerii CEO, treaba a mers șnur

Iată ce a comunicat compania: ”Complexul Energetic Oltenia anunță efectuarea probelor de punere în funcțiune și interconectare cu Sistemul Energetic Național (SEN) a grupului energetic nr. 5 Rovinari, în urma unui amplu program de retehnologizare. Probele de punere în funcțiune au început în data de 3 octombrie 2024, la ora 8:00, când s-a aprins focul și au fost efectuate probe tehnologice cu toate instalațiile. În data de 4 octombrie 2024, au fost realizate probele electrice și verificările protecțiilor în vederea debitării pe linia de 400 kV. Toate aceste teste au fost finalizate cu succes, instalațiile funcționând în parametrii proiectați. La ora 23:12, a fost efectuată o primă sincronizare a generatorului nr. 5 cu SEN, după care se vor efectua probe cu încărcarea turboagregatului la diverse sarcini și se va verifica funcționarea instalațiilor aferente grupului energetic nr. 5.

Pentru respectarea celor mai recente cerințe de mediu la nivel european, grupul energetic nr. 5 a beneficiat de implementarea unor instalații moderne, printre care:

-Instalație de desprăfuire electrostatică;

-Instalație de desulfurare a gazelor de ardere;

-Instalații de evacuare în sistem șlam dens;

-Instalație de denoxare a gazelor de ardere.

Investiția realizată demonstrează angajamentul Complexului Energetic Oltenia de a menține standardele ridicate de eficiență și conformitate ecologică, contribuind în același timp la asigurarea unui mix energetic echilibrat și la securitatea energetică a României. Punerea în funcțiune a grupului reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii energetice a companiei, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a îmbunătăți performanțele tehnice și economice ale acestuia. Conducerea Complexului Energetic Oltenia mulțumește firmelor executante, precum și propriilor salariați implicați în realizarea acestei investiții, apreciind atât efortul depus de aceștia, cât și beneficiile pe care această modernizare le va aduce securității energetice naționale”, se arată într-un comunicat de presă.

