Greva profesorilor continuă. Rotația premierilor se amână

Președintele Klaus Iohannis spune că rotația guvernamentală ar putea fi amânată dacă greva din Educație nu încetează. Acesta s-a răzgândit și este de acord cu amânarea rocadei premierilor până la încheierea grevei din educație. ,,E nevoie ca guvernul și coaliția să negocieze în continuare. Nu cred că se va face rotația în timpul unor negocieri.

Recunosc că am rămas puțin surprins că nimeni din cei care au organizat greva nu au constatat că exact în această perioadă Parlamentul a adoptat noile legi ale Educației. (…)

Eu sunt foarte mulțumit că am ajuns în această etapă pe o procedură absolut necesară. Parlamentul a înțeles importanța acestor legi. Mi-aș fi dori ca și cei care vorbesc în ultima vreme despre ce ar trebui să facem că am făcut pași și vom face și în continuare. Dascălilor, părinților, elevilor le spun atât: aveți încredere. Lucrurile se vor îmbunătăți – și contextul general, și felul în care va funcționa sistemul educațional. Sunt convins că și salarizarea personalului didactic va fi îmbunătățită, pentru că trebuie să facem acest pas în România”, a spus Klaus Iohannis, citat în presa centrală. El spune că rotativa guvernamentală s-ar putea amâna dacă greva profesorilor continuă. Greva generală a profesorilor continuă pentru că negocierile cu actualul guvern au eșuat.

M.C.H.