Greu la Târgu Jiu! CSM a dat din nou recital pe propria arenă

CSM Târgu Jiu nu a avut nicio emoție în a obține al șaselea succes consecutiv în campionat. Echipa lui Mario Găman are bilanț perfect în Liga 4 după încă o victorie. A fost 10-0 cu CSO Tismana, o formație care are în componență fotbaliști care au jucat și în eșaloanele superioare. Totuși, tinerețea gazdelor, valoarea superioară și tonusul pe care îl are trupa din municipiu au cântărit decisiv. Au fost de ajuns patru minute ca amfitrionii să deblocheze tabela prin Albert Filip. Elevii lui Mario Găman au dat câte cinci goluri pe repriză. Spre deliciul publicului, meciul s-a încheiat cu un gol superb, înscris de Mihnea Tutunaru, după o execuție de finețe. Bebeto Lupuleț a terminat cu un hat-trick, Ovidiu Rasoveanu a marcat de două ori, iar Adelin Pîrcălabu, Marian Habet și Albert Cărămidaru au completat seara perfectă a alb-albaștrilor.

Mario Găman a oferit o concluzie corectă după meci, explicând că este mulțumit de rezultat, dar și că este firesc ca noua echipă din Târgu Jiu să fie superioară oponenților, mai ales pe teren propriu.

,,Băieții au reacționat foarte bine, pentru că este al treilea meci în 7 zile. A fost o seară perfectă pentru noi, exact ce ne doream, în fața copiilor, în fața suporterilor, pentru că a fost foarte multă lume și în seara asta. Suporterii simt că această echipă poate și mai mult și eu cred că astăzi a fost un spectacol pe masura publicului. Mie nu îmi rămâne decât să-i felicit pe acești băieți, care prin multă muncă, determinare, seriozitate, cresc și astă este un lucru îmbucurător pentru toată lumea. Toți vin aici și joacă, dar chiar dacă au jucători de mare experiență la acest nivel, este foarte greu să faci față unei echipe ca a noastră, care se pregătește zi de zi pe un asemenea teren, o echipă care joacă fotbal, cu copii care vor să ajungă cât mai sus, cu mentalitate pozitivă. Dar fiecare își joacă șansa. Pentru mine mai puțin contează scorul, esențiale sunt cele 3 puncte, iar echipa să crească de la meci la meci”, a declarat Găman.

Pentru CSM urmează o deplasare le Petrolul Țicleni. Meciul va avea loc pe 5 octombrie.

CSM Târgu Jiu: Alexandru Oprița– Fabian Bărănescu (min. 87 Antonio Surcel), Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu (min. 77 Mihnea Tutunaru) – Marian Habet, Tudor Pătrășcoiu (min.55 Adrian Rasoveanu), Ovidiu Rasoveanu (min.55 Albert Cărămidaru), Albert Filip, Adelin Pîrcălabu (cpt) (min.77 Mario Țambu)– Bebeto Lupuleț. Pe banca de rezerve au mai fost: Ionuț Buță, Alexandru Lăpădat, Eduar Trăistaru, Adrian Rasoveanu. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Darin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Cristi Mihuț.

Cătălin Pasăre