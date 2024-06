Grădinița Nr. 8 Târgu Jiu, gazda Festivalului ”Copilărie în pași de dans”

Miercuri, 12 iunie 2024, a avut loc la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu Jiu cea de-a treia ediție a Festivalului local ”Copilărie în pași de dans”.

”Copilăria… copilăria este un tărâm magic, fascinant! Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi a candorii. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din copilărie, uneori fără să o fi trăit pe deplin…. Copilăria este o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla… absolut orice! În organizarea acestui proiect educațional am pornit de la premisa că progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare a fiecăruia dintre noi. Am considerat că este necesar să dezvoltăm şi să valorizăm potenţialul creator al antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, să le stimulăm aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci şi prin participarea lor la un festival de dans urmărind nu doar avantajele estetice, ci mai ales menținerea stării generale a sănătății, stimulând acea stare de bună dispoziție. Dansul, muzica, mişcarea produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere, confort. Parteneri în acest demers ne sunt Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Casa Corpului Didactic Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”, Școala Gimnazială ,,Pompiliu Marcea”, Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Palatul Copiilor. Din partea partenerilor educaționali au fost prezenți la evenimentul de miercuri domnul inspector școlar general, profesor doctor Istrate Mihai, doamna inspector școlar Educație timpurie- profesor Mîndruleanu Simona, doamna inspector școlar învățământ primar – profesor Vulpe Daniela, doamna inspector activițăți extrașcolare – profesor Gruescu Anda Janina, doamna director profesor Negrea Cristina, cadre didactice de la unitățile de învățământ. Suntem încrezători că acest proiect educaţional va prinde rădăcini reprezentând o intervenţie benefica în viaţa copiilor, devenind un bun obicei de-acum încolo”, a declarat Ana-Letiția Chivulescu, profesor în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu Jiu.

Pe scenă, într-o atmosferă caldă și destinsă, au evoluat 23 de formații de dans, însumând aproximativ 300 de antepreșcolari, preșcolari și elevi în cadrul celor șase secţiuni – dans modern, majorete, dans popular traditional, dans popular stilizat, gimnastică ritmică, fantezie coregrafică. La sfârșit, toți copiii au primit dulciuri, baloane, și s-au distrat și au dansat cu Minnie și Mickey.