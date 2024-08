Gorjul riscă să rămână și fără fondurile pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier! Parlamentarul Radu Miruță, reacție vehementă

USR solicită Guvernului Ciolacu să trimită ,,de urgenţă” Comisiei Europene planul pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier, subliniind că, în caz contrar, România poate pierde ,,miliarde de euro”.

,,Guvernul Ciolacu mai are doar trei zile să trimită Comisiei Europene planul pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier. USR cere Guvernului Ciolacu să trimită, de urgenţă, Comisiei Europene planul pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier, exploatare pentru care România poate primi fonduri europene. În caz contrar, România pierde miliarde de euro (…). 22 august, ora 12,00, este termenul până la care Guvernul României, prin Ministerul Economiei, trebuie să transmită Comisiei Europene proiectul prin care să prezinte ce are de gând să facă cu grafitul de la Baia de Fier”, precizează luni deputatul USR Radu Miruţă, într-un comunicat de presă.

Noul ,,aur” e în Gorj

Grafenul care se obţine prin exfolierea grafitului, este ,,noul aur” în 2024, iar România se numără printre puţinele ţări din lume unde acesta există.

,,Grafenul este considerat mineralul minune, ridicând barierele tehnologice în cele mai moderne şi importante industrii: microelectronică, energetică, aerospaţială. În anii 2000, la Baia de Fier se exploatau 40.000 de tone de grafit anual. Astăzi, în 2024, liderul exploatării de grafit în Europa este Norvegia, care procesează 10.000 de tone de grafit anual. Deci, de patru ori mai mult se poate face în România. În plus, grafitul românesc are o calitate fantastică, având o puritate de 98%”, transmite USR. Conform aceleeaşi surse, Comisia Europeană a considerat grafitul o materie primă rară, critică, pentru care acordă finanţare, realizarea drumului, alimentarea cu energie electrică, facilităţi pentru exploatarea grafitului. ,,Noi, USR, am propus de două ori în Parlament finanţarea de la bugetul de stat a exploatării de la Baia de Fier, PSD şi PNL au respins, Comisia Europeană ne întinde acum o mână. Exploatarea grafitului e o industrie de miliarde de euro şi ar crea în judeţul Gorj sute de locuri de muncă. Nu ne mai putem permite ratarea finanţării”, afirmă deputatul USR, Radu Miruță.

M.C.H.