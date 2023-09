Gorjul, reprezentat cu cinste, la Festivalul de artă urbană Strada de C’Arte 2023

Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I” din București a găzduit recent Festivalul de artă urbană Strada de C’Arte, cel mai dinamic dialog între iubitorii de știință și cei de artă pe care îi reunește în jurul unui tărg de carte cu edituri de prestigiu.

La acest eveniment Gorjul a fost reprezentat de artista Rodica POPESCU, din partea Muzeului Județean ,,Alexandru Ștefulescu”, la Festivalul amintit fiind prezentată expoziția fotografică ,,Rodica Popescu – Am plecat în căutarea mea”. Expoziția a cuprins fotografii și detalii biografice ale artistei, Biblioteca Centrală Universitară din Capitală devenind locul de întălnire al artelor, aici urmănd un flux intens de manifestări culturale, desfășurate sub sloganul Bucuria culturii urbane: concerte, expoziții, lansări de carte teatru, ateliere pentru copii, proiecții de film, precum și întălniri cu scriitorii, dezbateri între specialiști în domeniu și nelipsitele tururi ghidate, pentru a redescoperi istoria și arhitectura Bibliotecii Centrale Universitare. Demn de menționat este și faptul că Muzeul Județean Gorj, prin Muzeul de Artă din Parcul central ,,Constantin Brăncuși” din Tărgu Jiu deține în patriomiu cea mai mare parte din opera Rodicăi POPESCU.

Anul acesta stradadecarte.ro își propune să consacre Bilblioteca Centrală Universitară ,,Carol I” din București nu doar ca un loc de studiu, ci și ca un loc preferat de socializare pentru studenți și absolvenți, încurajănd inițiativele acestora prin colaborarea cu Elsa –Asociația europeană a studenților la drept – care vine în întămpinarea colegilor din anul 1 cu evenimentul ,,Fresher’s week”, Alumin Fabiz-ASE care se reunesc Back to library și absolvenți ai Facultății de Arte din Capitală.

Mireille Rădoi, managerul Bibliotecii Centrale Universitare din București, a descris ediția din acest an a manifestărilor drept ,,o nouă oportunitate de a deschide și a menține apetitul pentru lectură și cultură. Conceptul Festivalului de artă urbană Strada de C’Arte pornește de la ideea de cadru prietenos, care pune la dispoziție activități variate, aduce invitați din arii de interes pentru toate categoriile de vărstă. Prin astfel de metode, reușim, cu fiecare ediție, să împachetăm conținuturi serioase în ambalaje atractive și să le livrăm unei audiențe diversificate, cu potențial de a deveni prieteni de durată ai Bibliotecii”.

Festivalul de artă urbană Strada de C’Arte este un proiect finanțat de către MInisterul Culturii, iar intrarea, pe parcursul manifestărilor culturale, a fost liberă.

Marius Stochițoiu