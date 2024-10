Gorjul, loc secund pe țară la valoarea plătită pensionarilor agricultori

Conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în septembrie 2024, de 928.187 de persoane, cu 207.909 mai mic în comparaţie cu luna precedentă.

Potrivit datelor publicate de Agerpres, dintre aceştia, 834.618 erau pensionari din sistemul public, iar 93.569 de pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 527 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele: Maramureş (de 611 lei), Cluj (594 de lei), Bistriţa-Năsăud (591 de lei), Hunedoara (598 de lei) şi Prahova (585 de lei). Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti – respectiv 38.884 – şi în judeţele Suceava (34.922 de pensionari), Iaşi (30.895), Dolj (29.862), Prahova (27.648) şi Bacău (27.027).

În ceea ce priveşte pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 342 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în judeţele Ilfov (482 de lei), Gorj (440 de lei), Hunedoara (418 lei) şi în Sectorul 2 al Capitalei (423 de lei). Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în judeţul Iaşi (6.523 de persoane), urmat de judeţele Botoşani (6.156) şi Dolj (6.007).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar acest cuantum, denumit „Indemnizaţie socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Muncii a anunţat, în luna august a acestui an, că toţi pensionarii beneficiari de indemnizaţie socială vor continua să primească, începând cu 1 septembrie 2024, suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării. „În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferenţa se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puţin de 1.281 de lei”, au explicat reprezentanţii Ministerului Muncii. Până la finalul acestui an, indemnizaţia socială rămâne la valoarea de 1.281 de lei pe lună şi va creşte anual prin Legea bugetului de stat.

I.M.