Gorjul a găzduit MoonLight Rescue 2024 – exercițiu complex de salvare pe timp de noapte

Organizatorii, Salvamont România și Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu Vodafone România, au desfășurat diverse activități practice de salvare, coordonate prin imagini live transmise de drone cu termoviziune.

„MoonLight Rescue 2024 este o acțiune de o importanță deosebită pentru județul Gorj și pentru întreaga comunitate de salvatori montani din România. Acest exercițiu complex de salvare pe timp de noapte demonstrează angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu capacitățile echipelor de intervenție în situații critice, în condiții de vizibilitate redusă sau inexistentă. Participarea numeroasă a echipelor de salvatori montani și speologi din întreaga țară, precum și utilizarea celor mai noi tehnologii și echipamente, subliniază seriozitatea cu care tratăm pregătirea și eficiența acestor intervenții”, a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

MoonLight Rescue 2024 nu este doar un test al abilităților tehnice și logistice, ci și un pas important în consolidarea unei rețele naționale de salvare montană bine pregătită și echipată pentru a face față oricărei provocări.

Evenimentul a inclus teste cu echipamente de ultimă generație, cum ar fi binocluri, lunete cu IR și tărgi cu motor electric, și demonstrații practice pentru mass media și public. Exercițiile de căutare și salvare au fost desfășurate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, în locuri precum Cheile Galbenului și Cheile Gropului.

Participanții au provenit din diverse județe, incluzând Gorj, Hunedoara, Mehedinți și Brașov, iar partenerii locali au fost Primăria și Consiliul Local Baia de Fier și Serviciul Public Județean Salvamont Gorj.

Maraton de salvare

În cadrul acestui eveniment, un adevărat maraton de salvare de-a lungul a 24 de ore, au fost organizate următoarele activități:

1.Activități practice de salvare din salvare de la pereți înalți pe timp de zi și de noapte, din peșteră și din mediul acvatic montan – cascade și canioane;

2. Coordonarea activităților și a salvatorilor din centrul de comandă în baza imaginilor transmise live cu ajutorul dronelor cu termoviziune;

3. Testarea și derularea de exerciții practice cu echipamente de ultimă generație binocluri, lunete cu IR și termoviziune; realizarea de sisteme fixe, mobile, aero, portabile de iluminat locul intervenției subterană și supraterană;

4. Organizarea comandamentului de coordonare a acțiunii de salvare complexă, cu evenimente multiple și diversitate mare, gestionare optimă a resurselor umane și materiale;

5. Testare de diverse echipamente de iluminat, proiectoare terestre, proiectoare transportate de drone, miniproiectoare portabile etc;

6. Testarea primelor tipuri de tărgi cu motor electric din lume pentru transportul victimelor in teren accidentat, tărgi deja intrate în dotarea unor echipe Salvamont din țara noastră.

6. Expoziție, prezentare și demonstrații practice cu echipamente specifice, mașini de intervenție si ambulanță de intervenție in teren montan, ATV-uri, CUV-uri, expoziție organizată inclusiv pentru mass media și public;

7. Prezentarea și testarea dronelor de intervenție pentru transport aerian și lansare la punct fix a echipamentelor de salvare montană și a echipamentelor medicale;

8. Exerciții practice de căutare cu ajutorul dronelor și de analiză a imaginilor cu programul SARUAV;

9. Activități practice de căutare-salvare, recuperare și transport accidentați de la mare înălțime din trasee de alpinism și de via ferrata pe timp de zi de noapte;

Participanți 65 de salvatori din cadrul Serviciilor Salvamont și Salvaspeo din Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Bihor, Brașov, Mureș, Harghita, Prahova, Sibiu, Argeș, Caraș-Severin, Vâlcea, Gheorgheni, Poiana Brașov, Zărnești și Olănești, potrivit Salvamont Gorj,

