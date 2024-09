Gorjeni prezenți la concertul de pian de la fosta mină Petrila!

Mai mulți gorjeni au participat la sfârșitul săptămânii trecute la un inedit concert de pian desfășurat în sala de apel de la fosta mină Petrila, din Valea Jiului.

Aceștia au venit special de la Târgu Jiu pentru a urmări concertul, în timp ce alții au participat la o întâlnire a organizațiilor nonguvernamentale din Gorj și Petroșani care vor să colaboreze mai mult în perioada următoare în diverse proiecte, după întâlnirea respectivă venind și la concert. Mina Petrila a fost închisă după exploziile din 2008 în urma cărora au murit sau au fost răniți 25 de mineri, șefii acestora găsiți vinovați de tragedie primind condamnări cu executare în urma unui proces care a avut loc la Judecătoria Târgu Jiu în urmă cu un deceniu.

Între timp, o mână de voluntari încearcă să scape clădirile de la fosta mină de la demolare și să le transforme în spații culturale, locul fiind ales special an de an în acest sens de cei care organizează turneul Classic Unlimited. Gorjenii care au fost la concert s-au declarat fascinați de momentele respective. „Noi am fost și la concertul de anul trecut, ne-a plăcut foarte mult și am revenit. De la Târgu Jiu am făcut deplasarea special pentru asta. A fost superb și venim și anul viitor pentru că probabil se va ține și la anul”, a spus unul dintre gorjenii prezenți la concert. Printre spectatori s-a aflat și Tiberiu Cozma, fratele lui Miron Cozma, și el fost lider sindical în Valea Jiului, încântat acum că un astfel de concert a putut avea loc în sala de apel în care ortacii făceau prezența pe vremuri. „Din păcate, activități de acest gen nu se organizau în trecut, atunci când erau protestele minerilor. În acea perioadă nu ne prea căutau oamenii de cultură, cei care aveau posibilitatea să organizeze astfel de spectacole. În ultima vreme însă au loc destul de des astfel de evenimente aici la Petrila și mă bucur că lumea este receptivă. Publicul este unul cunoscător în domeniu. Au fost evenimente de acest gen și la Petroșani, a fost și concert de operă la Petrila și m-aș bucura să fie cât mai dese”, a menționat fostul sindicalist. Printre spectatori au fost și alți foști mineri din Valea Jiului, care au privit cu mâhnire ce a mai rămas din locurile în care ei munceau pe vremuri. Toți se bucurau însă că la Petrila clădirile administrative sunt încă în picioare, chiar dacă sunt neîngrijite, fondurile cu întreținerea presupunând costuri mari. „Și eu și soția mea am lucrat până de curând la Lupeni, o mină care încă mai există, dar nu cred că pentru mult timp. Ne-am uitat amândoi pe aici și ne-am gândit că așa va fi și la Lupeni. Asta e, dacă s-a dorit închiderea mineritului ce mai putem noi face? Măcar bine că mai e câte un concert din acesta ca să ne putem și noi bucura de el”, a spus fostul miner. Au fost însă și spectatori care cred că mina Petrila, cel puțin, a reînviat, dar pe un alt tărâm, cel cultural, care nu are legătură cu extracția de cărbune. „Aici au mai fost activități din acestea culturale și mă bucur mult că cei de la Classic Unlimited au revenit și anul acesta la noi. Cred că prin astfel de concerte mina Petrila reînvie. E ca pasărea Phoenix, dar pe un alt tărâm. Iar Classic Unlimited este fix ceea ce trebuie pentru Petrila. Mina este simbolul orașului, clădirile de aici pot supraviețui prin astfel de inițiative, și cred că mina nu trebuie să dispară pentru că e la fel cum e Turnul Eiffel pentru Paris. Ele sunt și trebuie să rămână un reper pentru comunitate”, a spus o localnică.

Pianistul Bogdan Vaida este cel care concertează în fiecare an în cadrul turneului Classic Unlimited. El a menționat că locul în care concertează la Petrila, diferit în fiecare an, l-a fascinat de fiecare dată, chiar dacă întreg turneul se desfășoară în locații care nu au nicio legătură cu sălile de concerte. „Când am venit prima dată aici mi s-a părut ceva incredibil. Și eu și toată echipa Classic Unlimited ni se părea ceva incredibil. Ne-au dus la mina școală, am rămas de fiecare dată cu ochii căscați și cu bărbia căzută. Ne-au arătat încă de la început toate locurile și îmi aduc aminte că ziceam atunci, la prima sosire aici, că ar fi fain să facem un concert și în sala asta și dincolo și dincolo. Și, așa, încet-încet, am ajuns în sala de apel. Anul trecut am fost în sala pompelor. Și să știți că acustica este una foarte bună. Înainte să vină lumea în sală ecoul este exagerat, dar după ce apar oamenii și se umple sala acustica este una foarte bună. Am cântat în săli de concert cu acustică mai puțin reușită decât cea de aici”, a mărturisit artistul.

Turneul Classic Unlimited va continua timp de o lună de acum în diverse locații din țară, Gorjul neregăsindu-se printre acestea. Pianul la care concertează Bogdan Vaida va ajunge inclusiv la Memorialul de la Sighetul Marmației, dar și la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, precum și în biserici sau alte locuri inedite din Ardeal.

Gelu Ionescu