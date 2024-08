Gorjeanul Marian Enache nu se oprește la aurul olimpic: ,,Mă pregătesc pentru următoarele competiții”

Campion olimpic la canotaj, alături de Andrei Cornea, gorjeanul originar din Aninoasa, Marian Enache, a vorbit despre planurile sale după ce a cucerit aurul la Paris. Cei doi canotori români s-au impus în proba de dublu vâsle, deși nu erau considerați favoriți la cea mai strălucitoare medalie. Într-un interviu pentru uzpr.ro, Enache a dezvăluit detaliile care au făcut diferența în favoarea bărcii tricolore. Echipajul nostru a obținut timpul de 6 min 12 sec 58/100, devansând Olanda și Irlanda. ,,Secretul nostru a fost credința neclintită în capacitățile noastre și dorința de a nu ceda niciodată, indiferent de circumstanțe. Am știut că, dacă rămânem concentrați și ne dăm toată energia, putem câștiga. Am făcut-o, chiar dacă nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am avut un finiș formidabil, cred că i-am surprins pe toți, mai ales că am evoluat pe un culoar considerat nefavorabil. Am realizat că aurul olimpic poate fi o realitate în momentul în care am câștigat Campionatul European, în Ungaria, anul acesta. Acea victorie ne-a dat încredere și ne-a arătat că suntem capabili să concurăm la cel mai înalt nivel. De atunci, ne-am concentrat toate eforturile pe perfecționarea tehnicii și pe pregătirea mentală pentru aceste Jocuri Olimpice”, a spus canotorul gorjean citat de uzpr.ro. Enache a vorbit și despre obiectivele sale viitoare. Vrea să fie un exemplu pentru tinerii canotori, dar și să-și îmbunătățească palmaresul. ,,Aurul olimpic reprezintă, cu siguranță, o realizare uriașă și un moment de vârf în cariera oricărui sportiv. Însă, pentru mine, este atât o destinație finală, cât și un nou început. Este punctul culminant al multor ani de muncă și sacrificii, dar și o motivație puternică pentru a continua să evoluez și să îmi ating noi obiective în carieră. Sunt hotărât să continui să muncesc din greu și să îmi aduc contribuția la dezvoltarea canotajului în țara. Ceea ce am primit eu, vreau să le ofer și altora. După Paris, îmi propun să continui să concurez la cel mai înalt nivel și să mă pregătesc pentru următoarele competiții internaționale. Obiectivele mele includ câștigarea altor medalii la Campionatele Mondiale și Europene, precum și promovarea canotajului în rândul tinerilor. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că succesul nu vine niciodată ușor și că fiecare eșec este o oportunitate de a învăța și de a te îmbunătăți. Perseverența și determinarea sunt cheia pentru a-ți atinge obiectivele, iar susținerea echipei este esențială”, a adăugat Enache pentru aceeași sursă. Sportivul a împlinit 29 de ani pe 5 august. Cadoul și l-a făcut singur.

Cătălin Pasăre