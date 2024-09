Gorjeanul Brînzan a întrerupt ,,seceta” de la Focșani

Fostul pandur Denis Brînzan a înscris primul său gol pentru CSM Focșani. Mijlocașul a ajuns în această vară la echipa din Vrancea, alături de Gabriel Dodoi, fotbalist cu care a fost coleg și la Viitorul Târgu Jiu. Gorjeanul a semnat singura reușită a gazdelor în egalul cu FCU Craiova (1-1) din weekend. Meciul a contat pentru etapa a șaptea a ligii secunde. Trupa din Focșani nu mai câștigase de cinci partide în campionat, toate meciurile fiind pierdute. Cu ajutorul lui Brânzan, echipa lui Rareș Forika a acumulat patru puncte în clasament.

Formația lui Marius Croitoru a intrat în avantaj la cabine, grație golului marcat de Sekou Sidibe, care a transformat în minutul 11 un penalty. Amfitrionii au restabilit egalitatea prin Denis Brînzan, în minutul 87, cu o reluare cu capul din 7 metri, după o centrare din corner.

,,Mă bucur că am debutat cu un rezultat bun și important contra unei echipe cu pretenții la promovare, unul dintre cei mai buni adversari ai campionatului. Cei de la Craiova cred că ne-au tratat de sus și au plătit scump pentru asta. Noi veneam după cinci înfrângeri consecutive în campionat și eu spun că doar neșansa a făcut să nu avem o zestre mai mare de puncte până acum. Pot spune că am făcut un meci foarte bun”, a declarat Forika, pentru Liga2.ro.

CSM Focșani, în remiza cu FCU Craiova: Al. Uțiu – Pedro Albino, Jalbă, Vișinar, Tamași – G. Dragomir (Blaj 58′), Rența (M. D. Mihai 65′), Brînzan, Al. Zaharia (G. Dănăilă 74′) – Dodoi (Dakaj 65′), Cr. Ciobanu (Rob. Enache 58′). Rezerve neutilizate: Ureche – Creț, Andr. Mazilu, Ciopa.

Brînzan a mai trecut în cariera sa pe la CSM Reșița și FC Argeș. El are contract până în vară cu nou-promovata din Vrancea.

Cătălin Pasăre