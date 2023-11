Gorjeanca Any Drăgoianu, premiată din nou la Brăila

Dacă la ediția a V-a a Concursului Național de Literatură Umoristică de la Brăila din anul 2021, gorjeanca Any Drăgoianu a obținut premiul II, anul acesta, în 2023, la a VII-a ediție, a reușit să obțină locul I la secțiunea Proză scurtă umoristică. De altfel, așa cum spunea doamna Any Drăgoianu, ea a participat la toate edițiile acestui concurs și doar în anul 2019 nu a fost pe podium, în rest, a fost la fiecare ediție premiată.

Consiliul Județean Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, au organizat în perioada mai-noiembrie 2023, cea de-a VII-a ediție a Concursului Național de Literatură Umoristică, pe două secțiuni: Cea mai bună carte de umor în perioada 2022-2023 și Proză scurtă umoristică.

Concursul este un eveniment anual, competitiv și are drept scop cultivarea literaturii umoristice în literatura de gen a Brăilei, descoperirea și promovarea a noi talente, realizarea unor întâlniri ale publicului brăilean cu nume sonore ale genului satirico-umoristic (expoziții de caricatură, recitaluri, stand-up comedy etc.).

Cea de a VII-a ediție a concursului a cuprins două secțiuni: „Proză scurtă umoristică” cu tema „Sărbători de iarnă” și „Cea mai bună carte de umor în perioada 2022-2023”, unde au putut participa autorii volumelor de umor (epigramă, proză scurtă umoristică, fabulă, aforisme), tipărite în perioada 2022-2023. Concurenții au avut de trimis un singur exemplar. La concurs au putut participa persoane fizice cu cetățenie română, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, având vârsta peste 18 ani împliniți până la data înscrierii și care respectau prevederile Legii 8/1996, privind drepturile de autor. Premiile oferite de organizatorii concursului au fost atractive și egale pentru cele două secțiuni. Premiul I = 1.400 lei, Premiul II = 1.100 lei și Premiul III = 1.000 lei.

Creatorii de literatură umoristică interesați de concurs au trimis lucrările prin poștă în perioada 23 mai-1 octombrie 2023 (data poștei), sau în format PDF, prin poșta electronică. Înscrierea la concurs a implicat acceptul concurentului cu privire la Regulamentul concursului.

Trebuie precizat faptul că, potrivit organizatorilor, juriul Concursului de Literatură Umoristică de la Brăila a avut în componența sa personalități ale genului, care, prin valoare și competență profesională, au garantat corectitudinea clasamentului. Aceștia au jurizat lucrările primite în intervalul: 20 octombrie–1 noiembrie 2023, iar la 19 noiembrie 2023 au anunțat premianții, astfel:

La secțiunea „Proză scurtă umoristică”:

– Premiul I: Drăgoianu Ana – „Natale”.

– Premiul II: Orșivschi Cătălina-Maria – „Crăciunel”.

– Premiul III: Dimulete Lăcrămioara-Geta – „Șuncă, icre, raci, sardele,/ Pui, curcani, piftii, cafele,/ Vin, șampanie la gheață…/ S-a mai dus un an din viață!” (Revelionul – Nelu Ionescu-Quintus).

La secțiunea „Cea mai bună carte de umor în perioada 2022-2023”:

– Premiul I: Dănilă Florentina-Loredana – (Florentina Loredana DALIAN -Spărgătoarea de (n)uși – proză scurtă umoristică, Techno Media, Sibiu, 2022.

– Premiul II: Ghiță Laurențiu-Florentin – (LAURENȚIU GHIȚĂ – Pâine și Circ(umvoluțiuni) – Epigrame – Editura Proșcoala, Râmnicu-Vâlcea, 2022).

– Premiul III: Vlad Gabriela – (Gabriela VLAD – Remedii-n criză, Ex Ponto, Constanța, 2023).

După premiere, epigramista gorjeană Any Drăgoianu a postat pe pagina de socializare următorul mesaj: „Stimați organizatori, vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pe tărâm cultural în aceste vremuri tulburi când oamenii sunt preocupați de altceva, iar literatura a trecut în plan secundar! Am fost șocată când am auzit că dumneavoastră continuați, deoarece festivalurile celelalte au fost anulate. La Concursul de Literatură Umoristică de la Brăila am participat de la prima ediție și doar în anul 2019 nu am fost pe podium, în rest, Bunul Dumnezeu a îngăduit să fiu printre premianți. Îmi pare rău că nu am putut să fiu prezentă alături de dumneavoastră, să mă bucur de programul minunat pe care sunt convinsă că îl veți avea. Mulțumesc foarte mult membrilor juriului pentru votul de încredere! Vă doresc tuturor multă sănătate, inspirație și evenimente culturale bogate!”

Ne bucurăm pentru reușitele sale și-i dorim cât mai multe trofee literare și jurnalistice, pentru că e talentată și are valoare!

Gigi Bușe