Gorjean urmărit internațional, adus în țară și încarcerat

Un bărbat din județul Gorj, alături de alte cinci persoane, au fost aduși în țară zilele trecute de Poliția Română. Aceștia erau urmăriți la nivel internațional, având sentințe de condamnare la închisoare cu executare.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 18 ianuarie 2024, au fost aduse în țară 6 persoane, condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate. Printre aceștia se numără și un tânăr gorjean, în vârstă de 24 de ani, condamnat pentru lovire și alte violențe.

”Astfel, un bărbat, de 24 de ani, din Gorj, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, a fost adus în țară, din Austria, având emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Novaci, la 2 ani și 8 luni de închisoare. Un alt bărbat, tot de 24 de ani, din Vrancea, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de infleunțarea declarațiilor, a fost escortat din Marea Britanie, fiind condamnat de Judecătoria Focșani la 1 an de închisoare. De asemenea, acesta se sustrăgea executării măsurii pedepsei închisorii de 150 de zile de închisoare, pe numele lui fiind emis un mandat de executare a pedepsei, de către Judecătoria Focșani, pentru neplata unei amenzi penale. Totodată, o femeie, de 29 de ani, din Prahova, a fost escortată din Marea Britanie, fiind emis, pe numele acesteia, de către Judecătoria Ploiești, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 1 an și 9 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. La aceeași dată, un bărbat, de 42 de ani, din județul Vaslui, care era condamnat la un an de închisoare pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației rutiere, a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Bârlad pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. De asemenea, un bărbat, de 54 de ani, din Olt, a fost escortat din Italia, fiind urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Tribunalul Argeș a emis pe numele acestuia un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare. Totodată, la data de 18 ianuarie a.c., o escortă a Poliției Române a adus un bărbat, de 20 de ani, din Vaslui, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din Italia, având emis de către Judecătoria Vaslui pe numele lui un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 1 an și 6 luni”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Română.

Toate persoanele au fost încarcerate, în vederea executării pedepselor, inclusiv și bărbatul originar din Gorj.

Izabella Molnar