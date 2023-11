Gorj: USR, PNL, PSD – Legea pensiilor, votată în Senat. Amendamentele minerilor și energeticienilor … rezistă!

PNL Gorj, senator Ion Iordache:

”Azi, la Senat, de unul singur, am reușit cea mai mare victorie pentru gorjeni! Am trecut amendamentele la legea pensiilor prin care se acordă drepturi egale tuturor celor care au lucrat în condiții speciale, indiferent de angajator, adică am obținut mult mai mult decât aveam în legea 197!!! Legea pensiilor a trecut de comisiile din Senat în forma de care Gorjul are atâta nevoie!

Parlamentarii PSD Gorj nu au venit nici măcar să-și susțină propriile amendamente și niciun PSD-ist nu a votat pentru ele!

Asta este o rușine și o durere pentru orice gorjean!”.

USR Gorj, deputat Radu Miruță:”Legea 197 i-a învins din nou.

Oricât s-au chinuit să o doboare, drepturile câștigate au rămas în picioare cu votul USR care a reusit sa negocieze politic pastrarea acestei legi dupa ce Guvernul taiase din beneficii. Asta inseamna o bucata din politica: sa negociezi cu orice adversar in interesul legii tale. A functionat si astazi. Dreptatea a invins si de data aceasta si va invinge pentru toate beneficiile pe care acest guvern inca nu le recunoaste, dar pentru care oamenii castiga diferenta de bani in instanta. Prin incercarea perfida de a anula in Guvern parte din legea aceasta, nu ati facut nimic altceva decat sa va mai aratati inca o data adevarata față. Binele se construieste greu, dar se construieste”.

PSD Gorj susține că nu a lipsit la votul din Senat pentru legea pensiilor și arată că ”în orice caz, camera decizională este Camera Deputaților”.