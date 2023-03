Gorj: Testare pentru hepatitele virale cu bani europeni

Circa cincizeci de medici de familie din Gorj vor fi parte a celei mai ample campanii de testare a hepatitelor virale B și C coordonată de Institutul Clinic Fundeni.

Vineri, 10 martie, începând cu ora 13:00, va avea loc la Conferința de Presă dedicată lansării Campaniei de testare pentru depistarea hepatitelor virale B/D și C în județul Gorj. Evenimentul se va desfășura în Sala de Conferințe Dumbrava din incinta Hotelului Ramada by Wyndham din Târgu-Jiu, Bl. Ecaterina Teodoroiu nr. 243.

Campania de testare din județul Gorj va dura 6 luni calendaristice și se va derula prin intermediul celor 48 de cabinete de medicină de familie care s-au afiliat proiectului.

Institutul Clinic Fundeni, în parteneriat cu Asociația Română ANTI-SIDA, implementează în perioada 2020-2023 proiectul LIVE (RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor cu virusurile hepatice B/D și C, prin care vor fi testate 140.000 de persoane pentru depistarea infecțiilor cu virusuri hepatitice B/D și C. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin acest amplu program de screening au fost testate deja aproape 137.000 de persoane, din 10 județe aferente regiunilor de dezvoltare Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia.

Scopul campaniei de testare este îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile infecțiilor cu virusuri hepatitice B/D și C, importanța testării și adoptarea unui stil de viață sănătos orientat către prevenție.

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani, au domiciliul/reședința în Gorj și nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate.

Cel puțin 60% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

I.I.