Gorj: Ploaie de contestații la Bac

Peste 1.200 de contestații au fost depuse de elevii din Gorj nemulțumiți de notele primite la examenul de Bacalaureat.

Concret, s-au înregistrat 606 contestații la proba de Limba și literatura română, 280 la Matematică sau Istorie și 328 de contestații la proba la alegere.

Procentul de promovare, înainte de contestații, este de 60,77%, sub media națională. Niciun liceu din Gorj nu are promovabilitate de 100%.

S-au înregistrat două medii de 10, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu. Liceele din Turburea și Tismana au zero promovați.

Rezultatele finale vor fi publicate vineri, 7 iulie.

I.I.