Gorj: Copiii instituționalizați au nevoie de 15 voluntari care să-i ajute să își îndeplinească visurile

Ajungem MARI, cel mai mare program educațional din România care vine în sprijinul copiilor din sistemul de protecție, pornește o nouă campanie de recrutare de voluntari care să ofere șansa la o viață normală copiilor din Târgu Jiu, Vădeni, Răchiți, Rovinari, Scoarța, Novaci, Motru și Săvinești.

Copiii așteaptă 15 oameni cu suflet bun care să-i încurajeze să-și descopere pasiunile, să le arate că lumea are și părți bune, să le fie colegi la teme și joacă, dar, cel mai important, să le devină prieteni. În momentul în care sunt instituționalizați, copiii pierd dragostea și protecția familiei, își pierd direcția și puterea de a visa. Odată ce intră în sistemul de protecție, dispare tot ce era până atunci normal, pentru că atenția lor este concentrată asupra nevoii de supraviețuire într-un sistem care nu este pregătit suficient să le ofere un mediu securizant și într-o societate care nu știe cum să-i integreze, convinsă fiind că nu au abilitățile necesare.

„Învață-mă să visez este un apel adresat persoanelor peste 16 ani care își doresc o schimbare sau care vor să facă lucruri cu impact mare în viața celorlalți. Copiii instituționalizați au mare nevoie de acest sprijin. Au trecut prin multe dezamăgiri dureroase, încât pentru ei a devenit un lux să viseze. Nu au o plasă de siguranță: dacă lucrurile nu funcționează, nu au o persoană alături care să-i ajute să-și îndeplinească visul. E greu să te întorci la școală după ce ai repetat de două sau trei ori clasa pentru

că ai fost mutat din centru în centru, să mai mergi la cursul de canto când colegii râd de tine că nu ai părinți. Toate împrejurările i-au făcut să creadă că nu au șansa să reușească. Noi ne-am propus să le redăm bucuria și determinarea de a-și descoperi visul, a-l urma și a deveni cineva”, a declarat Vivianda Nicolae, vicepreședinte Ajungem MARI.

De 10 ani, programul educațional Ajungem MARI, desfășurat de Asociația Lindenfeld, sprijină copiii și tinerii instituționalizați să devină adulți responsabili, independenți și fericiți. Voluntarii Ajungem MARI sunt vocea copiilor instituționalizați care strigă după ajutor. „Dincolo de pregătirea pentru școală, ieșiri la film și teatru sau înscrierea la diverse cursuri, cred că cea mai importantă este relația pe care am creat-o cu copiii. Le ofer timp, îi ascult atunci când au nevoie, îi sfătuiesc și mă sfătuiesc cu ei, le dau încredere în ei și le reamintesc constant că pot face orice își doresc”, spune Laura Ghecenco, voluntar Ajungem MARI.

Până în prezent, peste 10.000 de voluntari și-au dedicat 3 ore pe săptămână din timpul lor pentru a ajuta copiii instituționalizați să aibă o viață mai bună. Le-au oferit pregătire școlară, au organizat ateliere de dezvoltare personală, ateliere creative, excursii și ieșiri. I-au însoțit în tabere de viață independentă, i-au dus la ședințele de psihoterapie și de consiliere vocațională, i-au ajutat să-și descopere pasiunile pe care mulți le-au transformat în joburi. „Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o e că ei se bucură enorm de lucrurile care nouă ni se par deja banale: să mergi cu ei la cumpărături, să-i însoțești la activități, să le fii alături. Pentru ei contează mult să îi asculți și să fii atent la ceea ce-ți povestesc”, a precizat Alina Șandor, voluntar și coordonator Ajungem MARI.

Voluntarii se pot înscrie până pe 30 septembrie

Modulul de voluntariat dedicat copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție – centre de plasament, centre de zi, centre de primire a copilului în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial – începe pe 15 noiembrie 2024 și se încheie pe 30 iunie 2025, cu opțiunea de a fi prelungit dacă există implicare și dorință.

Voluntarii își vor petrece 3 ore pe săptămână cu copiii, în format fizic, oferindu-le ajutor la teme, meditații, sprijin moral și emoțional, șansa la o viață normală și la un viitor mai bun. Vârsta minimă de recrutare este de 16 ani, fără limită superioară de vârstă. Voluntarii Ajungem MARI sunt în general adulți, studenți sau liceeni care au în comun dorința de a ajuta copiii vulnerabili.

Voluntarii vor trece printr-un proces inițial de pregătire necesar pentru toți cei care ajung să lucreze cu copiii instituționalizați. Acestea sunt etape menite să ajute în procesul de selecție a oamenilor potriviți, care înțeleg angajamentul și sunt deciși să le fie alături copiilor pe termen lung. Ajungem MARI își propune să-și extindă activitatea și în alte județe, dacă în timpul campaniei de recrutare se înscriu în județele respective cel puțin 15 persoane dornice să fie alături de copiii instituționalizați.

Oricine își dorește să se alăture poate aplica în programul de voluntariat până pe 30 septembrie pe https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/.

Ajungem MARI este cel mai mare program naţional care susţine pe termen lung copiii şi tinerii instituţionalizaţi şi din medii defavorizate să devină adulţi responsabili, independenţi şi fericiți. Peste 3.000 de copii sunt sprijiniţi educațional, moral și emoțional de o echipă de 1.400 de voluntari, în Bucureşti şi 24 de judeţe din ţară.

Izabella Molnar