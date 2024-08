Gilortul s-a întărit înainte de Turul 2 al Cupei

Gilortul Târgu Cărbunești a anunțat încă două transferuri înainte de partida din Cupa României cu SCM Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre Bogdan Oprișa și Răzvan Vespe.

Florin-Bogdan Oprișa are 25 de ani și este mijlocaș defensiv. A mai evoluat pentru Gilortul în perioada 2019-2023 și are experiențe la Minerul Uricani, Sporting Pitești, Atletic Bradu, Viitorul Târgu Jiu și Jiul Petroșani. Răzvan-Ionuț Vespe evoluează în compartimentul ofensiv, mijlocaș sau atacant. El vine împrumut de la Viitorul Târgu Jiu. Jucătorul gorjean are 22 de ani și a mai fost legitimat la Jiul Rovinari, LPS Târgu Jiu, ACSO Filiași și CSO Turceni. Meciul cu vâlcenii se va desfășura miercuri, 7 august, începând cu ora 17:30, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”. Gilortul a ajuns la șapte transferuri în această vară și așteaptă și alte mutări până la startul Ligii 3.

Cătălin Pasăre