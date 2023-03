Gilortul nu se teme de lider: ,,Nu avem nimic de pierdut”

Gilortul Târgu Cărbunești încheie sezonul pe teren propriu chiar împotriva liderului din Seria 7. Gorjenii joacă împotriva formației CSM Deva, o echipă pe care o respectă, dar de care nu se tem. Chiar antrenorul Mario Găman a dat tonul, declarând că meciul ar trebui tratat la victorie, dar fără trac. ,,Urmează o partidă frumoasă, unde noi avem numai de câștigat. Întâlnim cea mai bună echipă a seriei, cu doi antrenori foarte buni, o echipă organizată care are jucători cu experiență, care de trei-patru ani sunt împreună, iar asta se reflectă în clasament. Noi abordăm partida, ca pe toate celelalte, la victorie. Sperăm, coroborat și cu o victorie a Lupacului în fața Filiașului, să urcăm pe locul doi”, a declarat Găman.

Antrenorul este încrezător că fanii pot juca un rol determinant în obținerea succesului, mai ales că jocul a fost programat sâmbătă, iar în Gorj se anunță vreme frumoasă. Gilortul este neînvinsă în acest sezon pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”. ,,Deva are evoluții excelente, la fel ca anul trecut. În acest sezon, nu a pierdut nicio partidă, dar nici noi nu am pierdut niciun meci acasă, putem să ne lăudăm cu acest lucru. Pe teren propriu suntem o echipă puternică, o echipă care joacă fotbal și poate să pună probleme oricui. Știm aspectele pozitive ale celor de la Deva, știm și unde suferă. Vom vedea la ora partidei dacă băieții sunt inspirați și pot face o surpriză. Ținând cont de tinerețea lotului pe care îl avem, este un meci în care nu avem ce pierde. Îndemnăm suporterii să vină în număr cât mai mare la stadion, pentru că jucăm sâmbătă. Ținând cont că este ultima etapă, și mai sunt șanse ca în play-off să se facă o rotație între echipe, FRF a a decis să schimbe ziua. Avem numai de câștigat din această partidă și sperăm, după 90 de minute, să ne declarăm învingători și să producem prima înfrângere a celor de la Deva”, a adăugat tehnicianul. Deva, Filiași, Gilortul și Şimian sunt sigure de primele patru poziții.

Liga 3 – Meciurile Etapei 18

Vineri, 24 martie, ora 15.00

CS Armata Aurul Brad – CSM Jiul Petroşani

AFC Voinţa Lupac – ACSO Filiaşi

Sâmbătă, 25 martie, ora 15.00

ACS Viitorul Şimian – ACS Viitorul Târgu Jiu 2

CSO Retezatul Hațeg – ACS Progresul Ezeriş

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – CSM Deva

Cătălin Pasăre