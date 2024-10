Gilortul câștigă la Horezu. Alex Stoica: “Am reușit să îmbunătățim jocul”

După două înfrângeri consecutive în Liga 3 de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a găsit din nou calea spre victorie. Echipa pregătită de Alex Stoica s-a impus în etapa a șaptea a Seriei 8, într-o deplasare care a avut loc la Horezu. Gorjenii au învins-o cu 3-0 pe Sparta Râmnicu-Vâlcea. Oaspeții au marcat de două ori până în pauză, prin Vespe (11) și Bucur (40), în timp ce Avrămescu a irosit un penalty (27). Bucur a risipit orice emoție în minutul 65, când a făcut “dubla”.

“Țin să felicit echipa pentru că astăzi am obținut cele trei puncte într-o deplasare grea, la o echipă care a avut rezultate bune până acum. Chiar dacă nu a reușit să câștige, avea patru egaluri. Am trecut repede peste eșecul cu Filiași și am reușit să îmbunătățim jocul. Erau ceva nemulțumiri după acel joc, însă astăzi am câștigat. Am jucat altceva, am fost mult mai agresivi, am stat mult mai mult în jumătatea adversă, am presat mingea și asta, până la urmă, ne-a adus și victoria. Sper să o ținem tot așa în continuare”, a declarat antrenorul Alex Stoica după meci.

A fost al treilea succes din campionat pentru Gilortul, care a acumulat 9 puncte.

În runda următoare, gorjenii vor evolua pe teren propriu, cu Unirea Bascov.

Gilortul: Iuțalîm – Mitrache, Siewe, Martin – Marica (68′ Dănescu), Avrămescu (cpt), Vespe, Rădulescu (68′ Brujan), Bucur (74′ Lazăr) – Viespe (56′ Oprișai), Roncea (46′ Săulescu). Rezerve neutilizate: Spînu – Gheorghe, Miruță, Urlan. Antrenor: Alex Stoica.

Cătălin Pasăre