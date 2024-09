Giannis Damalis, realist înainte de debut: ,,Tratăm jocul ca pe un meci de pregătire”

Primul meci al sezonului pentru baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu vine în Cupa României. Gorjenii evoluează pe teren propriu luni, de la ora 18:00, cu echipa de prim eșalon CSM Ploiești. Deși este o partidă oficială, jocul este văzut mai degrabă ca o confruntare-test de antrenorul Giannis Damalis. Este firesc, având în vedere momentul în care se află trupa gorjeană din punct de vedere al pregătirii, dar și probabilitatea extrem de redusă ca formația noastră să ajungă în fazele superioare ale competiției, din liga a doua. Totuși, principalul echipei speră ca jucătorii gazdelor să arate determinare în fața propriilor fani.

,,Pentru noi, practic, nu este un start oficial, este un joc de Cupă, dar îl tratăm ca pe un meci de pregătire. Am avut antrenamente doar o săptămână și vom încerca să facem ceea ce putem. Ne pregătim cât mai bine. Trebuie să vedem cum se vor adapta jucătorii noștri la acest joc. Nu ne-am antrenat foarte mult până acum 5 la 5, așa că vom vedea ce putem corecta, ce putem îmbunătăți. Ne așteptăm ca jucătorii noștri să lupte, să lase totul pe teren. Așteptăm să vedem și cum vor reacționa jucătorii străini împotriva unei echipe de primă ligă”, a declarat principalul grec.

Venit în această vară la echipă, baschetbalistul Luca Cârstea spune că s-a adaptat repede la Târgu Jiu și vrea să promoveze în LNBM cu CSM. Este conștient că va urma o confruntare dificilă pe teren propriu. ,,Am venit la Târgu Jiu cu gândul de a mă perfecționa și de a promova, acesta este scopul principal. Vrem să construim o ,,chimie” între noi. Am mai avut deplasări la Târgu Jiu, mi-a plăcut de fiecare dată când am venit, m-am adaptat foarte bine. Vrem să facem un prim meci bun, normal că ne dorim victoria, dar știm că o să fie un meci greu, cu o echipă cu mai mulți străini”, a declarat sportivul.

Camil Berculescu este singurul jucător incert înainte de meciul din cupă. Partida contează pentru Turul I al competiției.

Cătălin Pasăre