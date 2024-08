Giannis Damalis, noul antrenor al echipei de baschet

Giannis Damalis (36 de ani) a fost numit antrenor principal al echipei de baschet. Tânărul tehnician grec se va ocupă și de coordonarea grupelor de copii și juniori de la club. Directorul tehnic, Claudiu Alionescu, a explicat de ce formația gorjeană a refuzat turneul de baraj pentru LNBM și a expus obiectivele noului staff. Răzvan Bratoloveanu va fi antrenor secund, iar Patrick Toma și Alin Drondoie, kinetoterapeuți, se vor ocupa și de pregătirea fizică. ,,Chiar dacă am avut posibilitatea de a evolua și în acest sezon în Liga Națională, din două motive am declinat această oportunitate. Din punct de vedere financiar, nu aveam un buget care să ne permită să fim competitivi în LNBM în acest sezon. Am vrut să urmăm cursul normal al lucrurilor și, dacă am retrogradat, să revenim cât mai repede pe prima scenă a baschetului românesc. Am început o reconstrucție a echipei, începând de la antrenorul principal, iar, la viitorul lot, s-au făcut de asemenea niște modificări pe care le vom anunța în perioada imediat următoare. Chiar dacă este un antrenor tânăr, Giannis Damalis, are o vastă experiență la nivel european și nu numai. A antrenat în Grecia în prima și a doua ligă, în Cipru în prima ligă și are experiență de trei ani de zile în Qatar. Pe lângă faptul că va fi antrenor al echipei de seniori, este și un coordonator al echipelor de juniori”, a declarat Alionescu. Luni va avea loc vizita medicală a echipei. Damalis, care a luat referințe despre Târgu Jiu de la Andreas Glyniadakis sau Antonis Constantinides, a făcut o analogie foarte interesantă, referindu-se la obiectivele sale pe termen lung. ,,Vreau să mulțumesc conducerii clubului pentru această oportunitate. Mi-am dat seama ce înseamnă clubul pentru acest oraș și de aceea trebuie să vorbim mai puțin și să muncim mai mult. Cât mai repede posibil, această echipă trebuie să redevină o echipă de prima ligă a României. Discuțiile pe care le-am avut cu oficialii clubului, pe parcursul acestei veri, m-au convins că ei mă doresc cu adevărat. Îl cunosc foarte bine pe Andreas Glyniadakis, este unul dintre marii jucători ai Greciei, poate cel mai bun jucător care evoluat la Târgu Jiu. De asemenea, sunt bun prieten cu Antonis Constantinides, de la care am luat niște referințe despre ceea ce înseamnă Târgu Jiu. Baschetul românesc este în progres. Acum ne aflăm la Masa Tăcerii. Trebuie să fim mai umili și să muncim mai mult. Dacă vom reuși să promovăm în sezonul viitor în Liga Națională, ne vom afla la Poarta Sărutului și sperăm ca, de acolo, să mergem către Coloana fără Sfârșit. Am reușit să conturăm lotul pentru sezonul viitor, cu un singur scop, acela de a promova în prima divizie. Voi coordona și grupele de juniori, voi avea discuții cu antrenorii de acolo, pentru că trebuie să creăm un proiect în care să ne bazăm și pe jucătorii români, pe jucătorii localnici”, a precizat Damalis. La mijlocul lunii septembrie, CSM Târgu Jiu va întâlni CSM Petrolul Ploiești în Cupa României la baschet masculin.

Cătălin Pasăre