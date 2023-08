Generalul de divizie Ioan Culcer, omagiat la Târgu Jiu

Joi, 17 august 2023, la Muzeul județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu a avut loc vernisajul expoziției foto documentară „Generalul Ioan Culcer – un om, un caracter”, dedicată împlinirii a 170 de ani de la nașterea generalului de divizie Ioan Culcer, unul dintre reprezentanții elitei militare din timpul domniei Regelui Carol I, realizată de profesorul și istoricul Andrei Popete Pătrașcu, coordonatorul proiectului.

„În cadrul expoziției documentare „Generalul Ioan Culcer – un om, un caracter”, vernisată cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la nașterea generalului de divizie Ioan Culcer, participanții au avut posibilitatea de a cunoaște viața și activitatea acestui important general gorjean, din care vă redau câteva date.

Generalul Ioan Culcer a studiat la Școala Politehnică din Paris și Școala de Aplicație pentru Artilerie și Geniu, de la Fontainebleau, iar de numele său se leagă, sub comanda generalului belgian Brialmont, realizarea sistemului de fortificații din jurul Bucureștiului, linia de apărare Focșani-Nămoloasa-Galați, iar mai târziu fortificarea capului de pod de la Cernavodă. A fost profesor militar la prestigioasa Școală Superioară de Război, a ocupat funcția de Secretar General al Ministerului de Război, a fost comandant al Armatei I și guvernator al Cadrilaterului. De asemenea, a avut responsabilități importante în domeniul lucrărilor publice și a fost președinte al Asociației Generale a Ofițerilor în Rezervă și Retragere. A fost decorat cu înalte ordine militare românești și străine. La funeraliile Regelui Carol I, generalul gorjean a făcut parte din cortegiul funerar, având onoarea să poarte pe o pernă de catifea, Coroana de Oțel a defunctului rege, cel mai important simbol al Monarhiei românești. „Intelectualul distins cu o cultură bogată – se arată în presa vremii –, cu orizonturi întinse în știința cărora își închinase toate puterile spiritului, Generalul Culcer era nu numai un idealist și o fire dezinteresată, dar un om a cărui existență tăcută și retrasă îl făcea propriu să servească numai idea și preocupările de ordin superior, care le avea în specialitatea sa ca profesionist al artei militare. (…) A fost un spirit serios, un militar cu vederi largi, dându-și seama de ansamblul situațiunilor, judecându-le totdeauna în adevărata lor lumină.”

Deschiderea expoziției a avut loc joi, 17 august 2023, începând cu ora 17.00, la Muzeul Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu”, fiind un eveniment apreciat de participanți, care au descoperit povestea celui mai important general gorjean, născut la Târgu Jiu în urmă cu 170 de ani, cu momente cheie din viața generalului Culcer, precum și impactul său asupra istoriei militare a României. Vizitatorii au avut ocazia să vadă decorații, diplome, brevete, scrisori și alte obiecte inedite care au aparținut acestui mare lider militar, aflate în colecții publice și private. Fiecare element expus a pus în valoare realizările și sacrificiile generalului Culcer în slujba țării, aducând în lumina posterității contribuția sa la dezvoltarea și evoluția armatei române. Expoziția a fost organizată cu sprijinul: Bibliotecii Naționale a României, Muzeului Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu”, Asociației Detecții Gorj, Asociației culturale Tătărescu, Asociației de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I”, Asociației Pleniceanu și Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – Filiala Gorj „General Ioan Culcer”.

Despre personalitatea generalului Ioan Culcer au făcut referiri: prof. Andrei Popete-Pătrașcu-inițiatorul manifestării, col. (r.) Emanuel Bărbulescu, președintele A.N.C.M.R.R. – Filiala Gorj „Gen. Ioan Culcer” dar și urmașii generalului prezenți la Târgu Jiu: dr. Ana Culcer, domnul Petre Bumbaru și col. (r.) de jandarmi Mihai Culcer.

„În cuvântul de deschidere, domnul profesor de istorie, drd. Andrei Popete Pătrașcu a spus: „Se împlinesc, la 20 august 2023, 170 de ani de la nașterea generalului gorjean Ioan Culcer, ofițer de geniu al Armatei Române, general comandant de mari unități militare, Secretar General al Ministerului de Război, profesor militar la Școala Superioară de Război, guvernator al Cadrilaterului, comandant al Armatei I, Ministru al Lucrărilor Publice, Primul președinte al Asociației Generale a Ofițerilor în Rezervă și Retragere. Avem nevoie mai mult decât oricând de simboluri și de modele, în mod deosebit pentru generația tânără. Însuși generalul Culcer spunea că «Reforma minților și a sufletelor nu se decretează prin legi. În zadar așteptăm o eră nouă de la aceste reforme dacă păstrăm sufletul care a stăpânit țara până acum». Cu toate aceste merite pentru care a fost decorat de regi și împărați ai Europei, generalul Ioan Culcer continuă să rămână un necunoscut, mai ales pentru gorjeni”. La funeraliile Regelui Carol I, lui Ioan Culcer i s-a oferit privilegiul de a fi în fruntea alaiului funerar purtând pe o pernă de mătase coroana regală.

Chiar dacă domnul profesor Popete a făcut această remarcă, Gorjul are o filială a rezerviștilor militari care-i poartă numele. Este vorba de Filiala Gorj a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Apărării, care din anul 2007, prin intervențiile domnului colonel (rtr.) Ion Bărbulescu, președintele de atunci al filialei și ale secretarului executiv lt. col. Gigi Bușe, se numește „Gen. Ioan Culcer” și are personalitate juridică. Domnul colonel (r.) Emanuel Bărbulescu, actualul președinte al acesteia, în cuvântul său a menționat acest fapt și a scos în evidență activitățile acestor rezerviști militari pentru a scoate din cenușa uitării pe mentorul lor, generalul Ioan Culcer. A trecut în revistă studiile și activitatea generalului Culcer, care a lăsat și o carte de memorialistică intitulată „Note și cugetări asupra campaniei din 1916”. A menționat faptul că între 1919 – 1928 a fost primul președinte al Asociației Generale a Ofițerilor în Rezervă și Retragere, apoi a dat un citat din spusele generalului Culcer: „Demnitatea mea națională îmi spune, că atât cât voi trăi, să pun în totdeauna înainte țara mea, pentru că găsesc de a mea datorie, ca ofițer bătrân, să protestez și să apăr pe ofițerii pe care i-am cunoscut în îndelungatul timp pe care l-am petrecut la trupă și în școli, când am avut ocazia să-i judec, atât din punct de vedere al valoarei, cât și al părților lor slabe, și nu admit ca ofițerii noștri să fie defăimați, numai ca să fim plăcuți aliaților noștri”.

Doamna Ana Culcer, nepoată de frate a generalului Culcer, a spus că trebuie să ne respectăm unii pe alții, să ne punem în față valorile și nu nonvalorile, cum se întâmplă acum în România și nu numai. A precizat că Ioan Culcer a fost al patrulea copil al medicului Dimitrie Culcer care a făcut primul spital în Târgu Jiu. A vorbit și de Tache Culcer, doctor și el, frate cu Ioan, care a fost Prefect de Gorj, de două ori. A mai spus că unchiul său a fost înmormântat cu onoruri regale în Cimitirul de Onoare al orașului Târgu Jiu, iar tunurile care sunt acum la Podul Jiului, au fost inițial la mormântul generalului Culcer care a fost apreciat de familia regală.

Urmașilor familiei Culcer prezenți la Târgu Jiu li s-a alăturat și juristul Petre Bumbaru, repatriat la Gorj din „diasporă” de aproape 30 de ani, în 1995, și este proprietarul Conacului Culcerilor de la Dobrița, al colonelului Petre Popescu, cumnatul și aghiotantul generalului Culcer. A urmat și col. (r.) de jandarmi Mihai Culcer cu fiul său cel mic, Bogdan, care a povestit despre activitatea străbunicului său. A amintit un fragment din Războiul de Independență, unde a luptat și sublocotenentul Ioan Culcer. La al treilea atac executat de românii din Batalionul condus de Valter Mărăcineanu asupra Redutei Plevna, un singur ofițer a scăpat viu și acela a fost sublocotenentul Ioan Culcer. A spus că, deși generalul Culcer își doarme somnul de veci la Târgu Jiu, activitatea acestuia a rămas interzisă în Gorj până după 1990, dar îi pare foarte bine că lucrurile se îndreaptă acum, că viața și activitatea lui sunt scoase din cenușa uitării, iar cariera sa militară de mare valoare să fie cunoscută și de publicul gorjean. A amintit și de faptul că în perioada 1914 – 1916 a fost Guvernatorul Cadrilaterului, iar el deține câteva documente și cărți poștale ale generalului Culcer, pe care le pune la dispoziția lui Andrei pentru lărgirea documentarului despre acest valoros general gorjean.

În încheiere, poetul gorjean ing. Constantin Popescu, i-a recitat o poezie lui Bogdan Culcer intitulată „Stejar bătrân” din care redau câteva versuri: „Stejar român născut din încleștare/ Ai frații tăi plecați în patru zări./ Ei se vor întoarce peste-o vreme,/ Tu să-i aștepți din depărtări./ Părinții tăi pe-aceiași vatră/ Au străjuit pământ străbun,/ Și au murit în vis ferice,/ Viteji cu suflet de român./ Nu te-ntrista când vezi furtuna,/ Rămâi pe glia ta stăpân./ Clepsidra vieții e iubirea,/ Te luptă aici să fii mai bun./ Când neguri triste se iviră,/ Străbunii tăi le-au risipit,/ Toți s-au luptat odinioară/ Să fii stejar înmugurit./ O lume vine și alta trece,/ Și se preschimbă-n felul ei,/ Tu să rămâi la toate rece,/ Stejar român cu frații tăi”.

La această activitate, din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” au fost prezenți: Col. (rtr.) Gigi Bușe, lt. col. Ghindă Ovidiu, prof. dr. Ion Mocioi și ing. Vasile Ionescu. Tot de la Cultul Eroilor, am avut oaspeți de la Vâlcea, pe domnul col. Ion Aldescu și de la Botoșani, pe domnul colonel Dogoreanu Doru, pe care i-am dus și la mormântul generalului Culcer.

Am făcut o fotografie de grup și fiecare a trecut să vadă exponatele aduse de profesorul Popete, pe care-l felicităm pentru lecția de istorie predată. Fiecare piesă expusă pune în valoare realizările și sacrificiile generalului Culcer în slujba țării. Expoziția va rămâne deschisă în perioada 17 – 30 august la Muzeul Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

Col. (rtr.) Gigi Bușe