Garderoba pentru femeia office: bluze topuri dama, rochii etc.

Tinutele office sunt vazute drept tinute foarte sobre si serioase, ce tind adesea sa sperie clientii. De alta parte, prestanta pe care o ofera, denota profesionalism si impunere. Totusi, nu orice femeie care lucreaza la birou simte ca i se potriveste tinuta pe care meseria le-o impune, in special in ceea ce priveste formalitatea lor.

Haina spune intotdeauna o poveste despre cel care o poarta, iar in situatiile in care exista flexibilitate dar ti se spune, de exemplu, ca trebuie sa porti o camasa si o fusta neagra, poti sa fii creativa si sa adaptezi tinutele office la tendintele moderne si la propriile dorinte astfel incat sa te simti tu insuti.

De altfel, atunci cand nu esti limitata doar la anumite articole, ci trebuie sa ai doar o conduita adecvata mediului de lucru, ai si mai multa libertate in ceea ce priveste crearea unei garderobe specifice. Asa ca nu ramane decat sa descoperi ce ti se potriveste mai bine, iar randurile urmatoare cuprind intreaga inspiratie de care ai nevoie.

Topuri dama

Practice chiar si in viata de zi cu zi cele mai potrivite bluze topuri dama office sunt de regula cele simple, care nu prezinta o accesorizare exagerata. Ca de exemplu, poti alege o bluza feminina prevazuta cu volanase si decolteu in V, dar nu o bluza care face bustul sa fie la vedere.

De asemenea, topurile cu fundite, bluzele din dantela, bluzele din voal, vascoza sau matase, sunt alte sugestii potrivite atat la birou, cat si in alte situatii. Nu ezita sa alegi nici bluzele cu imprimeu floral, pe cele cu maneci bufante sau tip fluture, care te pot ajuta sa arati senzational, chiar si la birou.

Fuste potrivite tinutelor office

La capitolul fuste, poti miza atat pe cele scurte, dar si pe cele lungi, in functie de cum te simti mai confortabil in pielea ta. Bineinteles, trebuie sa te feresti sa lasi la vedere lucrurile nepotrivite, tinand cont ca te vei prezenta in fata colegilor, a coordonatorilor si/sau a unor clienti. Poti alege o fusta conica pana la genunchi, cu talie inalta, care sa-ti flateze pe deplin silueta. O alegere potrivita ar putea fi si o fusta scurta plisata care sa-ti confere volumul necesar la partea inferioara.

Bineinteles, cele mai populare fuste sunt cele midi, creion sau ample, care se adapteaza la o multime de ocazii. Imbinate cu sugestiile de topuri de mai sus si alaturi de incaltaminte eleganta, in mod cert vei avea un look office care va primi complimente.

Rochii office

Chiar daca nu obisnuiesti sa porti rochii office, ar trebui totusi sa le acorzi macar o sansa. Exista foarte multe modele de rochii mini si midi care sa-ti puna in evidenta silueta, in cel mai frumos mod posibil. Poti spre exemplu, sa alegi o rochie tricotata impreuna cu o pereche de cizme lungi sau botine. Iar pentru vara, o rochie mulata sau una cu pliseuri la partea inferioara, vor flata orice tip de silueta.

Pantaloni eleganti office

Iar pentru a-ti accesoriza colectia de bluze topuri dama poti apela alternativ, in detrimentul unei fuste, si la o pereche de pantaloni. Faptul ca alegi aceasta combinatie nu te va face sa te simti mai putin feminina. Ba chiar iti poate oferi un plus de incredere in propriul corp.

La acest capitol ai putea alege clasica pereche de blugi denim, dar cu precadere niste pantaloni office drepti sau conici. De pe lista de sugestii nu lipsesc nici pantalonii evazati care, desi dispun de un stil care se inspira din moda anilor de odinioara, nu inseamna ca vor face o impresie proasta si in prezent. Ba dimpotriva! Iti ofera ocazia sa experimentezi cele mai chic tinute office.

Intra si tu pe www.JojoFashion.ro unde vei gasi o multitudine de topuri, rochii, fuste sau pantaloni care pot si accesorizate pentru o tinuta office deosebita.