Găman, optimist după eșecul de la Lupeni: “A fost cea mai bună prestație de până acum”

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu a disputat, în weekend, a cincea partidă de verificare din această vară. Gorjenii au jucat din nou cu o formație de eșalon superior, Minerul Lupeni. Amicalul de sâmbătă a avut loc în județul Hunedoara și a fost decis de un singur gol. Reușita gazdelor a venit în minutul 68 și a purtat semnătura lui Adrian Petea. Antrenorul Mario Găman a început meciul cu următoarea formulă: Ionuț Buță – Fabian Bărănescu, Lucian Marina, Robert Stancu, Sebastian Popescu – Marian Habet, Eduard Trăistaru, Albert Filip, Abert Cărămidaru, Adelin Pîrcălabu – Bebeto Lupuleț. Pe parcursul jocului au intrat și ceilalți componenți ai lotului deplasat la Lupeni. La partidă a asistat și directorul clubui gorjean, Robert Bălăeț. El a fost însoțit în tribune de Alin Poenaru, coordonatorul secției de fotbal, și Ion Bură, antrenorul emerit de atletism de la CSM Târgu Jiu. Antrenorul vizitatorilor a apreciat efortul băieților săi, mai puțin situațiile irosite.

”A fost un meci disputat, cu situații foarte bune de a marca de ambele părți. Cred că a fost cea mai bună prestație a noastră de până acum, deși încă suferim la finalizare, pentru că am avut patru-cinci ocazii uriașe de a marca, dar nu am fost inspirați. Se pare că nu suntem suficient de concentrați în fața porții. A fost un test util, chiar dacă scorul nu ne-a fost favorabil, mai ales în condițiile în care în repriza secundă am trimis pe teren și copii născuți 2008 sau 2009. Dacă este să ținem cont de perioada în care ne aflăm, pot spune că suntem multumiți de implicarea tuturor jucătorilor, atât la antrenamente, cât și la jocuri, dar numai așa putem crește împreună”, a declarat Găman pentru site-ul oficial al clubului.

O victorie, o remiză și trei înfrângeri a strâns până acum echipa gorjeană în partidele de verificare.

Cătălin Pasăre