Găman, mesaj pentru contestatari: ,,Pe zi ce trece, familia noastră este mai puternică”

CSM Târgu Jiu își continuă drumul spre titlul județean. Trupa pregătită de Mario Găman s-a impus și în deplasarea de la Motru, 3-0 cu Minerul, bifând al 15-lea joc consecutiv cu victorie în Liga 4. Fotbaliștii alb-albaștri au un parcurs perfect până acum, pe undeva firesc având în vedere pretențiile secției de fotbal, deși orice început poate fi considerat anevoios. Golgheterul Bebeto Lupuleț și-a respectat ,,promisiunea” și a marcat și în săptămână în care a împlinit 25 de ani. Vârful oaspeților a lovit de două ori la Motru, în minutele 22 și 77. A doua reușită a venit după un efort superb al lui Alexandru Lăpădat, care a făcut o intercepție decisivă în proximitatea careului gazdelor. Marian Habet a marcat cu largul concurs al portarului advers în minutul 75 și a oferit un assist la deschiderea scorului. După meci, antrenorul Mario Găman s-a declarat satisfăcut de prestația elevilor săi, dar contrariat de comportamentul unora dintre suporterii motreni. Principalul echipei a precizat că ostilitatea așa-zișilor cunoscători îi motivează în plus pe jucătorii săi.

,,O victorie frumoasă, pe un teren greu, împotriva unei echipe arțăgoase, care a încercat să joace fotbal, dar noi suntem bucuroși că am câștigat și că ne menținem drumul ascendent. Și la Motru ne-am continuat seria partidelor bune, controlate de noi în marea majoritate a timpului. Trecând peste partea sportivă, mi-aș dori mai mult respect, pentru că am mai văzut niște reacții și chiar jigniri din partea unor persoane care nu știu ce se întâmplă la această echipă, ei nu știu cât se muncește, și e păcat să arunci cuvinte urâte către acești minunați jucători, care meci de meci încearcă să joace fotbal și care au arătat că ceea ce sunt acum sunt datorită prestaților lor și a jocului foarte bun. Eu sunt foarte mândru că fac parte din această familie, care pe zi ce trece este din ce în ce mai puternică!”, a spus Găman după partidă.

CSM Târgu Jiu: Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu(min. 75 Eduard Trăistaru), Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu– Marian Habet(min 84. Mihnea Tutunaru), Ovidiu Rasoveanu(min.58 Albert Cărămidaru), Albert Filip(min. 75 Alexandru Lăpădat), Tudor Pătrășcoiu(min. 84 Dragoș Blaj), Adelin Pîrcălabu(cpt.)– Bebeto Lupuleț. Pe banca de rezevere au mai fost: Ionuț Buță, Mihai Miculicean, Mario Țambu, Ionuț Budilică. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Dorin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Cristian Mihuț.

Etapa viitoare, pe 30 noiembrie, CSM Târgu Jiu va juca, pe teren propriu, cu Jiul Rovinari. Va fi ultimul meci acasă, din acest an, pentru actualul lider al campionatului județean.

Cătălin Pasăre