Găman, iritat după succesul cu Gilortul 2: ,,Se dau prime împotriva noastră”

Atmosferă încordată pe Stadionul Municipal ,,Constantina Diță” după succesul din runda a opta a Ligii 4. CSM Târgu Jiu a învins-o pe Gilortul 2, cu 3-0, dar antrenorul gazdelor, Mario Găman, a avut un discurs acid la finalul confruntării. Tehnicianul ar fi fost informat că trupa din Târgu Cărbunești a venit cu formația de Liga a 3-a la meci, tocmai pentru că ar fi avut promise prime de la o contracandidată la câștigarea campionatului județean. Din schimbul de replici avut între cele două bănci, oaspeții au negat acest lucru. De altfel, este perfect regulamentar pentru echipele din eșalonul terț care au ,,satelit” să aducă jucători de la primă echipă, lucru pe care îl face constant și Vulturii Fărcășești. Pe de altă parte, este posibil ca plecarea antrenorilor împreună cu nucleul de bază de anul trecut, tocmai de la Cărbunești, să nu le fi picat bine oficialilor acestei echipe, care au vrut, fără îndoială, să obțină o victorie și din orgoliu. În cele din urmă, a rezultat un meci spectaculos, în care cele două formații și-au împărțit perioadele de dominare, mai ales în prima repriză, și stricat de un gest imprudent al lui Bogdan Oprișa, care, considerând decizia centralului Ionuț Turturea injustă, a protestat până a văzut două galbene. Se întâmpla la golul doi, în minutul 56. Cu 2-0 pe tabelă, grație lui Bebeto Lupuleț și Traian Pătrășcoiu, amfitrionii au mai punctat o dată prin “arma secretă”, Mihnea Tutunaru, care a stabilit scorul final în ultimele minute ale confruntării.

Găman nu s-a abținut după meci, și, cu toate că a apreciat calitatea oponentului, a declarat că echipa sa devine tot mai ,,vânată” de adversari și oamenii de fotbal de la Liga 4. A sugerat că arbitrajul a fost foarte slab, dar la fel au făcut și vizitatorii.

,,O victorie mare, frumoasă, după un meci bun, peste nivelul ligii a treia, cu o echipă foarte bună. Au jucători cu experiență, au venit cu mulți jucători de la echipa mare, adică primul 11 a fost exact echipa de la Liga a 3-a, dar noi am demonstrat că putem juca împotriva oricui. În asemenea meciuri cu miză se pot întâmpla lucruri și pentru domnii arbitri, care pot lua decizii pro sau contra, dar important este că a fost un meci plăcut publicului, că a fost un meci bun, un meci unde am demonstrat că suntem o echipă de nivelul Ligii a 3-a și pe aceasta care vreau să felicit acest minunați jucători. Au fost două intrări dure, ale aceluiași jucător, sunt două galbene, adică un roșu clar neacordat pentru ei, și atunci nu mai putem vorbi de ‘soarta partidei’ pentru că sunt două faulturi la începutul primei reprize. E important că băieții au reușit să marcheze un gol și apoi au echilibrat jocul, chiar dacă am început un pic temători, un pic fricoși, pentru că e normal, echipa pe care am întâlnit-o este o echipă care a avut în componență jucători cu experiență mare, jucători de Liga 2-a și Liga 3-a și vreau să-i felicit și pe ei, pentru că au făcut parte din acest spectacol din această seară. Ştiam că este un examen greu, dar astea sunt partidele unde demonstrezi dacă ai valoare, dacă poți mai mult, și noi am demonstrat astăzi că putem, suntem pe un drum bun, împotriva tuturor dificultăților și tuturor celor care sunt împotriva noastră. Le demonstrăm că suntem puternici, suntem o echipă care joacă numai pe teren, nu ne interesează alte aspecte și am demonstrat-o și astăzi că ne merităm locul din clasament.

Sunt jocuri care pe mine nu mă interesează, jocuri de culise, nu înțeleg de ce toată lumea este împotriva noastră! Se dau prime împotriva noastră, tuturor echipelor care joacă împotriva noastră li se dau prime, dar e un subiect care e tabu. Să fie sănătoși, să aibă parte de acei bani, noi ne vedem de drumul nostru și demonstrăm pe teren, lângă acești copii, care au cântat din nou în această seară, minunat, și au venit lângă acești băieți, care merită cu prisosință felicitările lor, că suntem acolo unde suntem”, a spus Găman.

CSM Târgu Jiu: Oprița –Bărănescu, Stancu, Marina, S.Popescu – Habet, Pătrășcoiu(min.73 A.Rasoveanu), A. Filip (min.73 Surcel), O. Rasoveanu (min.83 M. Tutunaru), Albert Cărămidaru (min. 45 A. Pîrcălabu) – Bebeto Lupuleț (min.86 Mario Țambu).

Etapa viitoare, pe 19 octombrie, CSM Târgu Jiu va juca în deplasare, cu CS Petrolul Bustuchin.

Cătălin Pasăre