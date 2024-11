Găman, înainte de meciul cu Vulturii 2: ,,Suntem pregătiți pentru orice duel”

După ce s-a calificat fără probleme în sferturile Cupei României (faza județeană), CSM Târgu Jiu se pregătește pentru o nouă partidă în campionat. Fotbaliștii lui Mario Găman au învins-o cu 5-0 pe Unirea Bolboși, în deplasare. Bebeto Lupuleț (2), Ovidiu Rasoveanu, Ionuț Budilică și Lucian Marina au marcat golurile succesului de miercuri. AS Prigoria, Știința Godinești, Internațional Bălești, Petrolul Țicleni, CSO Tismana, Minerul Motru și Unirea Țânțăreni sunt celelalte formații care trec în faza următoare a competiției. După meciul din Cupa României, urmează o provocare pentru CSM Târgu Jiu în etapa a 14-a din Liga 4. Pe Stadionul ,,Constantina Diță” vine ,,satelitul” formației CS Vulturii Fărcășești. Nou-promovata din Gorj are un sezon excelent la Liga 3, având în vedere statutul echipei. Mario Găman anticipează un duel atractiv între cele două trupe gorjene, mai ales că oaspeții ar putea beneficia de jucători de la prima formație.

,,Cred că va fi o partidă frumoasă, o partidă atractivă, dar noi jucăm pe teren propriu și acasă am demonstrat că, împotriva oricărei echipe, în momentul când fiecare știe ce are de făcut și pregătește jocul așa cum trebuie, avem prima șansă. Îl felicit pe prietenul și colegul meu, antrenorul Cătălin Bucă, pentru ce face la Liga 3 și pentru acest parcurs cu o echipă nou-promovată. Înseamnă foarte mult pentru acest județ, dar este un joc unde devenim adversari pentru 90 de minute și atunci fiecare din noi își dorește să câștige. Eu sper ca noi să fim câștigătorii în fața propriilor spectatori și să fie încă trei puncte pe care să le punem acolo în economia clasamentului. Va fi un test util, dar știți prea bine că am jucat și foarte multe partide amicale cu echipele de Liga a 3-a, băieții știu la ce să se aștepte, noi avem drumul nostru, avem creșterea noastră și atunci suntem pregătiți pentru orice duel”, a declarat antrenorul gazdelor înainte de confruntare.

Partida se joacă sâmbătă, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre