Găman face apel la fair-play înainte de partida de la Bustuchin: ,,Trebuie să ne respectăm”

CSM Târgu Jiu merge sâmbătă la Bustuchin pentru confruntarea cu Petrolul. După ce au trecut un hop important în runda trecută cu Gilortul 2, alb-albaștrii au în față o fostă campioană județeană. Ce e drept, formația din Bustuchin e departe acum de pretențiile echipei din 2018. Totuși, după o perioadă din care a lipsit din fotbalul județean, trupa gazdă a contabilizat două victorii și un egal în primele opt etape. Fundașul Sebastian Popescu spune că încrederea e mare în vestiarul vizitatorilor după succesul împotriva unor fotbaliști de Liga 3. El a declarat că se așteaptă la un nou succes.

,,Încrederea este mare, pentru că am jucat cu o echipă cu un lot de Liga a 3-a. Ne simțim bine și sperăm să ne facem meciul ușor la Bustuchin, să înscriem cât mai repede.

Trebuie să continuăm pe aceeași linie și să fim încrezători în noi, pentru că avem un lot destul de bun, copii care vin din spate, cu un potențial foarte mare și sperăm să ne ajute cât mai mult. Normal că ne gândim la Liga 3. Am o părere foarte bună despre atmosfera de la Târgu Jiu, nu am debutat aici când am fost la Pandurii, dar sperăm ca spectatorii să vină în număr cât mai mare la meciurile viitoare”, a spus Sebi Popescu.

Firesc, și antrenorul Mario Găman vrea cele trei puncte din confruntarea de sâmbătă. Își dorește ca fotbaliștii pe care îi are la dispoziție să fie concentrați.

,,Venim după o victorie bună, o victorie superbă, și ne îndreptăm atenția către Petrolul Bustuchin, o partidă din nou în deplasare, o partidă grea, o partidă care trebuie tratată așa cum trebuie tratate toate. Trebuie să luăm meci cu meci, pas cu pas, și, ușor, ușor, să tindem acolo unde ne dorim, unde toată lumea își dorește și sper ca, după jocul de sâmbătă, să ne bucurăm de încă trei puncte în clasament.

Toată lumea este aptă, focusată, concentrată. Mergem la Bustuchin cu zâmbetul pe buze, cu mentalitate pozitivă și la sfârșitul jocului, după un joc frumos, plăcut spectatorilor, sper să ne bucurăm de cele trei puncte”, a declarat Găman.

Tehnicianul de la CSM a vorbit și despre principala contracandidată la titlul județean, CSC Negomir, dar și despre echipele neînvinse până acum în campionat: Vulturii 2 Fărcășești și Jiul Rovinari. Găman a făcut apel la cordialitate și fair-play după un început de sezon cu foarte multe acuze și declarații tăioase.

,,Este un bilanț normal până acum, pe lângă CSC Negomir, care are același număr de puncte ca noi și pe care vreau să-i felicit pe această cale, pentru că sunt o echipă formată din jucători cu experiență mare, jucători care știu ce înseamnă nivelul acestei ligi, chiar dacă nu fac antrenamente, ei se adaptează perfect la un meci de 90 de minute.

Bravo lor, mă bucur, pentru că am și mulți prieteni acolo și așa trebuie să fie pentru că am auzit ‘voci’. Nu mai avem voie să vorbim cu foști colegi, nu mai avem voie să vorbim cu foști fotbaliști, pentru că ‘Doamne ferește’ facem alte lucruri. Nu! Suntem în 2024, unde cred că fair play-ul trebuie să primeze, unde toată lumea trebuie să fie prietenă cu toată lumea. Atunci, când în perioada jocului, în dinamica jocului, fiecare își dorește să câștige, e normal, dar în afara terenului, înainte și după, eu cred că trebuie să fim oameni, trebuie să ne respectăm, trebuie să tratăm lucrurile așa cum trebuie tratate, profesionist.

Cred că asta ar fi linia pe care ar trebui să mergem cu toții. Indiferent de adversari, indiferent cu cine jucăm, trebuie mai mult respect. Trebuie mai mult respect din partea tuturor pentru că, până la urmă, e un simplu meci de fotbal, cel mai bun trebuie să câștige și trebuie un pic lucrat la acest aspect, pentru că am văzut multă răutate, multă invidie și nu știu de ce. Noi avem pașii noștri, noi respectăm și celelalte două echipe care nu au pierdut, chiar dacă au un număr de puncte mai mic ca noi, dar nu au pierdut.

Eu cred că sunt patru echipe care își doresc, vor să ajungă acolo în primele locuri, și va fi o bătălie frumoasă până la sfârșitul acestui tur de campionat”, a precizat Găman.

Petrolul Bustuchin – CSM Târgu Jiu începe la ora 12.00.

Cătălin Pasăre