Găman, dezvăluiri la final de campionat: Condescu și Floroiu, singurii care ne-au dorit la Pandurii

Antrenorul Mario Găman ar putea părăsi Pandurii în această vară. Situația clubului este oricum incertă, cu un proces care apasă greu pe data de 31 mai. Totuși, tehnicianul gorjean a sugerat că nu toți oamenii din club l-au dorit ca principal, iar faptul că nu a putut face transferuri a cântărit decisiv în stabilirea ierarhiei finale din play-off-ul Seriei 7. Găman așteaptă să vadă dacă Pandurii evită falimentul și spune apăsat că nu va rămâne în fruntea echipei dacă nu sunt plătite datoriile care să deblocheze transferurile. ,,Vreau să-i mulțumesc domnului Condescu pentru încrederea pe care ne-a acordat-o, pentru că el este unul dintre puținii oameni care ne-au dorit la acest club. Dânsul și domnul Camilian Floroiu. În rest, nu am fost priviți cu ochi buni. Asta este viața, tu trebuie să-ți faci datoria, indiferent de situații. Probabil, cu venirea noastră, s-au scurtcircuitat niște elemente, dar acestea sunt alte discuții, în care nu vreau să intru acum. Cu siguranță, dacă nu este un proiect în care putem face transferuri, nu o să mai putem continua. Nu vreau să mai pierd timpul, vreau să dau curs la alte proiecte importante, să intru în discuții cu alți oameni implicați. Cred eu că este cea mai bună decizie pe care o putem lua”, a declarat antrenorul. Găman a subliniat plusurile și minusurile echipei de când a preluat banca tehnică și a mulțumit suporterilor care au susținut formația în momentele grele. ,,Chiar dacă rezultatele în deplasare nu au fost cele dorite, acasă eu cred că am practicat un joc foarte bun, la un nivel ridicat. Din păcate, nu am reușit să facem acest lucru și afară, dar, la toate meciurile, lumea, galeria, au venit lângă noi și au susținut această echipă din toată inima. Asta spune multe. Ne-am simțit apreciați, indiferent de rezultate, și asta mă bucură cel mai mult. Le mulțumesc galeriei și suporterilor, pentru că una dintre dorințele mele a fost ca fanii să vadă un spectacol plăcut ochiului. Au dat dovadă de susținere și voi aprecia mereu acest lucru. Pe de altă parte, lipsa de experiență și maturitate și-au spus cuvântul în anumite momente ale jocurilor, chiar dacă am dominat majoritatea meciurilor din play-off, dar greșelile individuale au fost decisive”, a precizat Găman. Antrenorul a lăudat condițiile de la club și spune că toți reprezentanții Pandurilor trebuie să fie mândri că au îmbrăcat echipamentul alb-albastru. ,,Din punctul meu de vedere, condițiile pe care le-am găsit aici și tot ce înseamnă infrastructura și organizarea sunt excelente. Aici vorbim de staff medical, de aparatură de recuperare, vitaminizare, masă, cazare, terenuri de antrenament și sală de forță. Pandurii a rămas un club profesionist, la cel mai înalt nivel și orice antrenor sau jucător simte că practică fotbal în momentul în care are asemenea condiții”.

Pandurii a intrat în insolvență în toamna anului 2016.

Cătălin Pasăre