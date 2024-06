Gâlcă, nemulțumit și după victorie: ,,Mai avem mult de lucrat”

Universitatea Craiova a obținut primul succes din cantonamentul austriac. Doljenii s-au impus în partida de verificare cu Legia Varșovia, scor 1-0. Meciul s-a disputat luni după amiază. Unicul gol al confruntării a fost marcat de Mihai Căpățînă. Mijlocașul juveților a înscris superb, în minutul 63, de la aproximativ 20 de metri. Cu cinci minute înainte de reușita lui Căpățîna, polonezii au lovit bara. Portarul Laurențiu Popescu a reușit câteva intervenții foarte bune în prima repriză, iar Ivan și Koljic au ratat desprinderea în partea a doua. Alex Mitriță și Jovan Markovic nu au evoluat în această partidă, acuzând accidentări.

Craiova în prima repriză: L. Popescu (’62, Goga) – Gașpăr, Maldonado, Badelj, Ndong – Crețu, Căpățână – Danciu, Houri, Barbu – Ivan.

Craiova în repriza a doua: L. Popescu – Căpățână, Maldonado (’56, Zajkov), Badelj, Ndong (’66, Benga) – Crețu, Houri (’56, Petculescu) – Bană, Mora, Ivan (’72, Barbu) – Koljic. Rezerve neutilizate: S. Lung jr., Lazar – Vlădoiu, Bușe, Ninaci.

Costel Gâlcă și Mihai Căpățînă au tras concluziile după joc. Reprezentanții Universității au vorbit și despre viitoarea adversară din preliminariile Conference League.

,,Nu sunt mulțumit de jocul echipei. Bineînțeles că mai avem mult de lucrat. A fost o victorie muncită, dar să nu uităm că ieri (n.r. – 1-2 cu Pafos) am pierdut. Mă interesează mai mult ca jucătorii să creeze relații de joc, dar în momentul acesta e prea repede să am o concluzie concretă asupra echipei. Toți sunt foarte implicați. De aceea le-a fost și greu la aceste două meciuri, dar sperăm că o să fie din ce în ce mai bine. Mai avem o săptămână, mai avem două jocuri și trebuie să îmbunătățim jocul echipei și în atac, și în apărare, pentru că mai avem mult de lucrat. Sunt două echipe bune. Cred că, în principiu, Maribor e favorită, dar sunt echipe de luat în considerare pentru că au progresat mult, mai ales Botev Plovdiv în ultimii ani. Sper însă să ajungem într-un bun moment la la ora jocului”, a spus Gâlcă. ,,A fost un test dificil, să zic așa, pentru că și ieri am avut un joc de pregătire. Veneam după o perioadă în care am acumulat foarte mult. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm împotriva unei echipe foarte bune din Polonia. Cred că am făcut și un joc bun. Pe lângă faptul că am câștigat, jocul a fost consistent. Ne-am atins parametrii pe care îi doream și sper să rămânem sănătoși și să ne pregătim la fel de bine în continuare. Îmi propun ce își propune toată lumea. Cred că obiectivele sunt clare de mult timp. Ne dorim să câștigăm titlul, chiar dacă este devreme. Gândul nostru trebuie să fie acolo, chiar dacă trebuie să o luăm pas cu pas. Ne dorim și accederea în grupele Conference League. Acum doi ani știm bine că am fost foarte aproape în acel play-off împotriva celor de la Hapoel Beer Sheva. Toată Oltenia își dorește o calificare”, a declarat Căpățînă. Sâmbătă, Craiova evoluează împotriva campioanei Bulgariei, Ludogorets.

