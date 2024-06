Gâlcă crede că Mitriță și Ivan meritau la EURO: ,,Sper că acest lucru să îi ambiţioneze”

Antrenorul Universității Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat că Alex Mitriță și Andrei Ivan ar fi meritat să fie printre tricolori la EURO 2024, iar decizia selecționerului Edward Iordănescu de a nu-i convoca ar trebui să îi ambiționeze. Căpitanul Nicușor Bancu este singurul ,,leu” care a prins lotul pentru Germania. „Eu am mai spus că Universitatea Craiova avea şi alţi jucători care puteau să meargă la acest Campionat European. Mă refer la Mitriţă şi Ivan, dar, bineînţeles, a fost alegerea selecţionerului. Este responsabilitatea lui şi nimic mai mult. El e responsabil pentru selecţie.

Am vorbit cu jucătorii. Bineînţeles că atunci când ai speranţe că ai putea merge la EURO, iar ei au avut meciuri bune în campionat şi cifre bune, normal că eşti dezamăgit. Dar sper eu că acest lucru (n.r. – neconvocarea la EURO 2024) să îi ambiţioneze“, a spus Gâlcă, citat de Agerpres. Antrenorul ,,juveților” crede că este esențial ca România să înceapă cu dreptul grupa. În primul meci, reprezentativa noastră evoluează cu Ucraina.

„Este foarte important să nu pierdem cu Ucraina pentru a avea şanse să mergem mai departe de grupe. Grupa este una destul de bună pentru noi, exceptând Belgia, care este clar favorită la calificare. Însă, în rest, este o grupă destul de bună pentru naţionala României. Nu ştiu câte puncte putem face, dar important e să facem punctele necesare să ne calificăm în faza următoare. Acum depinde şi de jucători, de ambiţia lor, de motivaţia lor.

Sper că toţi vor dori să demonstreze la acest Campionat European. Cel mai greu meci din grupă este primul, după cum am spus. Dacă am câştiga cu Ucraina ar fi extraordinar pentru că am avea mult mai mult şanse ulterior”.

În vârstă de 52 de ani, Constantin Gâlcă a îmbrăcat de 68 de ori tricoul echipei naţionale a României şi a înscris 4 goluri. ,,Această generaţie care este acum la prima reprezentativă prinde experienţă şi poate avea continuitate pe viitor. Calificarea aceasta sperăm să aducă şi alte calificări la turnee finale. Cu echipa naţională calificată la Campionate Europene şi la Cupe Mondiale, campionatul intern devine automat mult mai competitiv, iar cluburile şi cei implicaţi în fotbalul românesc vor avea o motivaţie mult mai mare”, a concluzionat Gâlcă.

Fostul mijlocaş a participat la patru turnee finale cu România: CM din SUA 1994, CM din Franţa 1998, EURO 1996 din Anglia şi EURO 2000 din Olanda/Belgia.

Cătălin Pasăre