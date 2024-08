Gâlcă a încercat să explice eșecul cu Dinamo: ,,N-am reușit să fim puțin mai limpezi la minte”

Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere din Superligă. Oltenii au fost învinși de Dinamo, scor 2-1, într-un meci disputat pe ,,Arcul de Triumf”. Jocul a contat pentru etapa a șaptea a campionatului. Golurile „câinilor” au fost marcate de către Ahmed Bani (1) și Eddy Gnahore (42), în timp ce pentru ,,juveți” a punctat Elvir Koljic (44). Deși a evoluat cu doi oameni în plus, după eliminările lui Sivis, din minutul 58, respectiv, Homawoo, din minutul 82, Craiova nu a putut scoate un rezultat pozitiv. Calitatea gazonului a fost extrem de precară, iar la eșec au contribuit duritățile echipei adverse, dar și tragerile repetate de timp, care au fragmentat jocul în partea secundă. Cu toate acestea, oaspeții nu și-au creat ocazii în superioritate numerică, iar antrenorul Constantin Gâlcă a blamat atitudinea elevilor săi. „Cred că începutul meciului a fost decisiv pentru prima repriză cel puțin. Am primit gol imediat după startul jocului. Nici mingea nu a fost trimisă unde trebuie. Am făcut presing, apoi ne-au prins descoperiți. A avut timp atacantul să se întoarcă și am primit golul. Al doilea gol a venit tot după o deviere a noastră, a lui Maldonado. N-am reușit în repriza a doua să fim puțin mai limpezi la minte, să putem să găsim spațiile necesare, să venim cu multe centrări. Am mai avut și acea bară în prima repriză, a lui Mitriță. Mă așteptam să câștigăm și e o lovitură grea pentru noi. Bineînțeles, când începi cu accidentări (n.r.- ale lui Paradela și Anzor), normal că-ți încurcă tot, îți dă planul peste cap, dar nu e o scuză. Trebuia să câștigăm, să fim mai clari. Am vrut să venim cu mai mulți jucători de atac, să creăm mai multe acțiuni și să le finalizăm mult mai bine”, a spus Gâlcă. Pentru Universitatea urmează meciul de acasă cu Rapid București. Partida este programată sâmbătă, 31 august, de la ora 21.30. „Va fi un meci greu, la Iași au jucat altceva, altă bucurie in joc. Îmi doresc ca echipa mea sa aibă atitudine. Calitate au, atitudine nu”, a spus Constantin Gâlcă la conferința de presă.

Cătălin Pasăre