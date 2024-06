Gabriel Giorgi: Minerii de la Roșia sunt amenințați de PNL-iști

Salariați ai Carierei Roșia au primit amenințări că vor rămâne fără locurile lor de muncă în cazul în care nu vor vota cu reprezentanții PNL, duminică, 9 iunie.

Informația vine de la fostul supraveghetor al CE Oltenia, social-democratul Gabriel Giorgi: ,,Angajații din cariere sunt sub presiunea celor de la PNL. În mod special, cei de la Cariera Roșia, acolo unde un șef de sector, un anume Constantinescu, le-a spus că dacă nu votează cu candidații de la PNL, la Fărcășești și Urdari, vor rămâne pe drumuri. Este vorba fie de angajații cu contracte pe perioadă determinată, fie de copiii lor care lucrează în carieră, cu astfel de contracte încheiate. Nu este posibil așa ceva! De o lună și ceva le spune că dacă nu votează cu PNL nu li se vor prelungi contractele individuale de muncă. Asta se întâmplă în cariere! Sunt amenințări urâte, fac presiuni mari. Nouă ne-au spus oamenii când am mers în teritoriu, sunt disperați de situație. În plus, primarii de la Fărcășești și Urdari fac promisiuni de angajări la Complexul Energetic Oltenia, dacă vor fi votați, ei și candidații lor pe lista de consiliu local. Fac promisiuni ca să prindă voturi. Acel Constantinescu, șef de sector, candidează pe lista consilierilor locali PNL la Fărcășești. Din moment ce persoana respectivă este pe lista de consilieri, e un instrument în mâna primarului respective!”, a declarat fostul membru în Consiliul de Supraveghere din CE Oltenia.

M.C.H.