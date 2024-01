Frumusețea Olteniei de sub munte, surprinsă într-o deosebită expoziție de fotografie

Casa de Cultură a Studenților București organizează expoziția de fotografie ”Comorile Olteniei de sub munte” din cadrul proiectului Romania Student Tour – program naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului natural şi cultural.

Expoziția de fotografie de la București este dedicată Zilei Artei Fotografice din România, Zilei Culturii Naționale și Zilei Unirii Principatelor Române. ”Oltenia de sub munte, un loc de o frumusețe naturală extraordinară, se întinde de-a lungul marelui drum ce traversa Țara Românească, de la Râmnicu Vâlcea, spre Târgu Jiu și Severin, trecând prin Ocnele Mari, Hurezi, Polovragi, Novaci, Tismana și Baia de Aramă, și este străjuit la nord de Munții Căpățânii, Parâng și Retezat-Godeanu. Aici se găsesc rezervații naturale, chei, peșteri, trasee montane, mănăstiri însemnate, schituri și biserici vechi, cule boierești, fiind o adevărată comoară arhitecturală și spirituală. Expoziția poate fi vizitată în perioada 11 – 31 ianuarie 2024, la Casa de Cultură a Studenților București, Calea Plevnei, nr. 61, sector 1. Evenimentul este organizat sub egida Ministerului Familei, Tineretului și Egalității de Șanse, dedicat Zilei Artei Fotografice din România, Zilei Culturii Naționale și Zilei Unirii Principatelor Române, repere spirituale și identitare românești”, a declarat Paul Bordaș, fondator România Student Tour

Romania Student Tour constituie un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. O echipă ce renaște an de an, în urma celei mai importante competiții naționale de artă fotografică Fotogeografica, prin care se promovează valorile naturii, culturii şi tradiţiilor românești, pune în aplicare un trio-dimensional „știință, pasiune, artă”. Succesul remarcabil înregistrat la numeroase evenimente culturale și de tineret în plan intern și internațional a demonstrat, pe deplin, că Romania Student Tour este un produs cultural cu consistență valoroasă și vizibilitate notabilă. Prin fotografie, ca mediu informațional, prin modalitatea de abordare și prezentare, descoperim la România Student Tour o lume fascinantă, cu o profundă încărcătură emoțională, o Românie reală.

În palmaresul programului sunt consemnate acţiuni ce s-au concretizat în 15 cataloage foto de mare succes: Comorile Olteniei de sub munte; Maramureș, moștenirea unui neam; Ținutul Pădurenilor, inima de fier a Daciei străbune; Civilzația Mărginimii; Transilvania inima Romăniei; Dobrogea la răscrucea timpurilor; Descoperirea Naturii în Gorjul montan; Ținutul Vulcanilor, izvor de civilizație; Pădurea Craiului, Țara dintre Crișuri; Din lumea Banatului; Haţeg, ţinutul dinozaurilor; Din tainele Bucovinei, Ţinutul Neamţului, leagăn de legendă; Enigmele Buzăului, Plaiurile Vrancei.

