FOTO/VIDEO| Explozie la Cătunele. Au încercat să transfere gazul în altă butelie. Doi bărbați răniți grav

Bilanțul săptămânal al ISU Gorj arată cifre îngrijorătoare: au avut loc alte 103 incendii în ultimele trei zile!

”În perioada 31 august 2024, ora 08:00 – 02 septembrie 2024, ora 08:00, instituția noastră a fost solicitată să intervină pentru gestionarea a 103 de situații de urgență produse pe teritoriul județului Gorj, astfel:

▪ 12 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație;

▪ 82 de intervenții pentru acordarea primului ajutor calificat;

▪ 4 incendii izbucnite la construcții;

▪ 1 misiuni pentru asigurare măsuri de protecție specifice la evenimente publice;

▪ 4 alte intervenții.

Anul 2024 este anul în care s-au înregistrat cele mai multe incendii de vegetație uscată și fond forestier produse la nivelul județului Gorj. În ultimele 3 zile am fost solicitați să intervenim la 12 astfel de incendii, cauza probabilă de producere fiind utilizarea necorespunzătoare a focului deschis.

Cei care au ales fie să scape de resturile din gospodării prin incendiere, fie să utilizează focul deschis pentru igienizarea terenurilor, au generat, în numeroase cazuri, incendii de proporții care, nu de puține ori, au pus în pericol zonele locuite, s-au soldat cu pagube materiale mari, sau chiar cu victime omenești.

Dacă flăcările nu au ajuns să cuprindă comunități întregi, asta se datorează echipajelor noastre de intervenție care au depus eforturi imense pentru stingerea acestor incendii și pentru a proteja zonele locuite.

Trebuie să le mulțumim tuturor voluntarilor care s-au alăturat echipajelor noastre de intervenție și tuturor autorităților locale care se implică activ pentru a sprijini atât misiunile noastre de stingere, cât și pentru multiplicarea mesajelor noastre preventive în încercarea de a-i convinge pe oameni să renunțe la utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor din gospodării sau pentru igienizarea terenurilor agricole.

Cel puțin 20 de locuințe salvate din calea flăcărilor

La data de 01 septembrie 2024, în jurul orei 12:30, instituția noastră a fost solicitată să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu de vegetație produs pe raza comunei Bengești-Ciocadia.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul instituției noastre, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta violent la vegetație uscată în apropierea mai multor locuințe.

Amplificat de intensitatea vântului, exista pericolul ca incendiul să cuprindă locuințele din imediata apropiere, fiind suplimentate forțele de intervenție cu alte trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Colegii noștri au depus eforturi imense și au reușit să localizeze la timp incendiul, iar ulterior să stingă focarele care l-ar fi putut reaprinde. Echipajelor noastre li s-au alăturat mai multi voluntari din comună care au înțeles pericolul și au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și salva locuințele.

Au ars aproximativ 10 hectare de vegetație uscată, dar, din fericire, nu au existat victime și au fost salvate locuințele.

Explozie urmată de incendiu în comuna Cătunele

La data de 01 septembrie 2024, în jurul orei 14:00, instituția noastră a fost solicitată să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de o explozie, urmată de incendiu la o locuință în comuna Cătunele, satul Valea Perilor.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Motru, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta violent la trei construcții aflate în aceeași curte.

Din relatările martorilor, două persoane ar fi suferit arsuri și s-ar fi deplasat prin mijloace proprii la spitalul din municipiul Motru.

Colegii noștri au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Au fost afectate de incendiu acoperișurile celor 3 construcții pe o suprafață de aproximativ 250 mp, 3 camere din componența unei construcții și bunurile electrocasnice și textile și mobilier aflate în interiorul acestora.

După informările ulterioare, a reieșit faptul că doi bărbați, cel mai probabil au încercat să transvazeze gazul dintr-o butelie în altă butelie, manipularea necorespunzătoare generând o explozie urmată de un incendiu, dar și rănirea gravă a celor două persoane.

Cei doi barbați cu vârste de 44 și 49 de ani au suferit arsuri grave, unul pe aproximativ 60% din suprafața corpului, iar celălalt pe aproximativ 30% din suprafața corpului, deplasându-se prin mjloace proprii la spitalul din Motru. Din cauza leziunilor grave, a fost solicitat un elicopter SMURD care i-a preluat pe cei doi barbați și i-a transportat la un spital din București.

Pentru prevenirea unor astfel de situații atragem atenția că, în cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se interzice:

– Utilizarea furtunurilor de racord în stare defectă, cu porozităţi, îndoituri bruşte, fisurate sau lărgite la capete, fără regulatoare de presiune, fără coliere de strângere, ori fără garnituri de etanşare sau cu garnituri deteriorate;

– Racordarea aparatelor şi mijloacelor de încălzire direct, fără reductor de presiune;

– Amplasarea buteliilor în apropierea surselor de căldură, de radiaţii termice intense, ori sub acțiunea directă a razelor solare. Butelia nu se va depozita sau utiliza când temperatura depășește 40oC;

– Transportarea, manipularea sau folosirea buteliilor în altă poziţie decât cea verticală, răsturnarea, lovirea lor etc.;

– Folosirea în stare defectă a buteliilor şi instalaţiilor aferente (furtun, reductor de presiune);

– Trecerea furtunului prin spatele cuptorului mașinii de gătit;

– Transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

– Suprapunerea garniturii noi peste cea veche;

– Încălzirea buteliilor cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliilor;

– Spălarea buteliilor în lichide corozive (sodă, etc.);

– Efectuarea verificării etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu flacără. Verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun”, a comunicat, astăzi, ISU Gorj.