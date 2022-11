FOTO/VIDEO: Accident grav la Bălești, trei victime

Trei persoane au fost rănite în această seară, într-un accident care a avut loc la la intrarea în municipiul Târgu Jiu. O mașină, în care se aflau victimele, s-a izbit de indicatorul din beton care indica intrarea în oraș.

ISU Gorj a comunicat: ”În urmă cu puțin timp am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii Balesti in care a fost implicat un autovehicul care a lovit indicatorul din beton care indica intrarea in municipiul Tg-Jiu.

La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu si doua echipaje din cadrul Serviciului Județean de Ambulanta Gorj care au constatat ca in urma impactului au rezultat 3 victime. Este vorba despre 2 barbati si o femeie care au primit primul ajutor calificat la fata locului, iau ulterior au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Tg-Jiu.

2 dintre victime erau in stare de semiconștientă iar una constienta.