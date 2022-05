FOTO: UATAA Motru, vândută, cu bucata, la fier vechi

Cantități de fier din patrimoniul societății părăsesc, zilnic, sediul uzinei din Motru(UATAA,) fiind transportate de salariați, cu acordul noii conduceri, la centrele de fier vechi din zonă. Lucrătorii susțin că ar fi obligați să adune fiecare bucată de fier, să o depoziteze, pe motiv că ar fi nevoie de ea la următoarele lucrări dar, în final, ajunge într-o remorcă cu destinația centru’ de colectare. Banii pe fier nu se mai întorc însă în casieria unității.

În timp ce, în Motru, niciun capac al căminelor ce aparțin UATAA nu sunt acoperite sau reparate, pe motiv că uzina nu are bani să achiziționeze tablă sau ciment, resturi de materiale din fier din uzină sunt vândute contra const. Banii nu ajung însă niciodată la casieria unității, ori să fie întocmită vreo comisie, printr-o dispoziție, pentru a fi valorificat fierul vechi legal. În schimb fierul se vinde cu amănuntul iar banii ajung, probabil, la cei care comandă și acceptă acest lucru. De altfel, numirea fostului și actualului director Dorel Drăghici, susținut în totalitate de către directorul tehnic, Pârvulescu Ileana, ea conducând de fapt uzina, are că scop lichidarea sumelor de bani din contul uzinei, peste 30 miliarde, după care să demisioneze ori sa plece la pensie.

CL incapabil să facă o schimbare!

Deja UATAA Motru este luată pe persoană fizică de cei doi, asta spun angajații speriați care nu au curajul să spună public lucrurilor pe nume pentru că sunt amenințați că sunt dați afară. Cei mai curajoși, puțini la număr, vor să sesizeze organe abilitate cu privire la ce se întâmplă la această societate, adusă în pragul falimentului de actuala conducere. Angajații uzinei dau vina și pe CL Motru, care nu a găsit o soluție de a înlocui acești șefi care de ani buni de zile au condus după bunul lor plac, aducând mari prejudicii societății, implicit orașului.

Nu este un secret că deși societatea a ieșit din insolvență, la doar câteva luni, deja înregistrează peste 17,2 mil. de lei pierdere, lucru confirmat în raportul auditorului intern, prezentat CL Motru. Din acest motiv ar trebui să se sesizeze organele de control, finanțele, curtea de conturi deoarece societatea cu capital integral de stat este și de utilitate publică, asigurând agentul termic și apă caldă în localitate. Din păcate, nu numai că nu se sesizează nimeni ci actuala conducere, numită de reprezentantul CL majoritar de dreapta, este ignorată in pricina neregulilor de o parte dintre aleși.

Se așteaptă măsuri!

O parte dintre salariați așteaptă un sprijin de la consilierii locali responsabili pentru luarea de măsuri pentru schimbarea actualei conduceri care are drept scop, spun aceștia, închiderea UATAA, finalizarea banilor din conturile societății(3 mil. de lei) după care să își dea demisia ori să iasă la pensie.

Nu se înțelege exact cum s-a ajuns ca uzina să aibă pierderi de ordinul miliardelor, 60 de miliarde vechi în ultimul an, iar organele abilitate să fie nepăsătoare cu privire la viitorul acestei societăți care an de an a primit sprijin financiar, subvenție de la Primăria Motru, de la Guvernul României dar niciodată aceste sume nu au fost justificate ori cerut acordul CL pentru a fi folosite.

De altfel, acum, nici Primăria și nici CL Motru nu au fost informate, cum este legal, nici de conducerea societății, nici de reprezentatul AGA, cu privire la noua structură de conducere: director, CA, cenzori.

A.S.