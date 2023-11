FOTO| Manu Tomescu: Am fost lăsați singuri! Minerii de subteran i-au avut alături pe toți parlamentarii lor!

Liderii Sindicatului Energia Rovinari au încercat astăzi să-și susțină cauza în comisia de muncă a Camerei Deputaților, și anume, păstrarea grupelor de muncă în legea pensiilor. Din nefericire nu au găsit nicio înțelegere și, astfel, în noua lege a pensiilor minerii și energeticienii care au muncit în condițiile speciale prevăzute în Legea 197 rămân fără mare parte din drepturile conferite până acum la pensionare.

În comisia de muncă, liderul Constantin Mitrescu a militat pentru recunoașterea muncii în condiții speciale, grele de muncă, însă după câteva cuvinte i s-a tăiat microfonul.

Manu Tomescu: ”Nu se mai recunosc condițiile de muncă lucrate înainte de 2001, dac[ rămâne așa cum a trecut de comisii, ni se taie mult din drepturi. Din 2001 pierdem tot ce am câștigat prin legea 197. Cu părere de rău am fost singuri aici, nu am fost susținuți, i-am rugat pe deputații Weber și Manta dar nu au vrut să ne susțină. Nu s-a vrut asimilarea perioadei de până în 2001. Vreau să vă spun că minerii de subteran au avut toți parlamentarii alături de ei. Noi nu l-am avut decât pe domnul Miruță care încearcă la votul final să mai schimbe ceva. Le plâng de milă celor care mai sunt astăzi în activitate și mai ales tinerilor pentru că vor rămâne fără grupă de muncă doar în câțiva ani de zile. În plen poate se va schimba ceva… ”, a declarat Manu Tomescu, după ședința comisiei. În repetate rânduri acesta a ridicat mâna pentru a putea vorbi în fața comisiei de muncă dar a fost ignorat.

Nicușor Văduva, lider Ișalnița, a filmat momentul în care Constantin Mitrescu vorbea despre drepturile minerilor și energeticienilor ignorate de membrii comisiei: ”Din păcate liderii Sindicatului Energia Rovinari sunt lăsați încă odată singuri și nu sunt susținuți în lupta pentru drepturile salariaților din CE OLTENIA!

Dacă rămâne legea în forma cum a trecut de comisia de muncă, dispare din condiții speciale de muncă toată perioada lucrată înainte de 2001, iar în privința calculului, salariații din CE Oltenia, vor ieși cu pensii mult mai mici față de cum ies acum pe legea 197!”