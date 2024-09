FOTO, Gorj: Ecologizare cu 11.600 de voluntari: copii, oficiali ai județului, ONG-uri și antreprenori

O nouă acțiune ”Let’s Do It, Romania” la nivelul județului Gorj, a avut astăzi. ”Peste 11.600 de voluntari au ieșit în diferite zone ale județului pentru a le ecologiza și pentru a trage un semnal de alarmă că locul deșeurilor nu este pe câmpuri sau pe marginea apelor, locul acestora fiind în locurile special amenajate.

Pe parcursul zilei, voluntarii au strâns aproximativ 15.000 de saci, aceștia fiind ridicați de operatorii de salubrizare.

În cadrul acestei acțiuni s-au implicat unitățile de învățământ din județul Gorj, o mare parte dintre instituțiile publice, ONG-urile de mediu, dar și agenții economici. Din punct de vedere al numărului de voluntari care au ieșit în stradă, anul acesta județul Gorj este pe locul trei la nivel național.

În județul Gorj, acțiunea a fost organizată de ADIS Gorj, împreună cu Asociația Let’s Do It, Romania!”, a declarat directprul ADIS Gorj, Luis Popa.