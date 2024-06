Fost colonel de armată, găsit după ce s-a rătăcit la pescuit printre bălțile de la Hodoreasca!

Operațiune de amploare pentru căutarea unui pescar de 75 de ani plecat de acasă luni care a rătăcit poteca spre mașină și nu a mai revenit acasă.

Norocul lui a fost că acțiunea echipelor de căutare a dat roade și ieri bărbatul a fost găsit în viață. Ion Mutulescu a plecat din Godinești pentru a prinde pește într-unul din lacurile/bălțile, existente la marginea satului Hodoreasca. Pe căldurile din aceste zile, bărbatul și-a lăsat mașina în apropierea unei stâne, mergând cu ea atât cât i-a permis traseul. Apoi s-a deplasat mai departe pe jos și, în cursul după-amiezii de luni, soția sa a intrat în panică în momentul în care a văzut că nu vine acasă. Cei doi luau întotdeauna masa împreună, ceea ce acum i-a creat impresia că a apărut o problemă. Femeia a plecat cu doi vecini să își caute bărbatul în zona în care știa că pescuiește, îngrijorarea ei fiind dată și de temperaturile ridicate, dar și de faptul că omul nu mai aude decât de la foarte mică distanță și doar cu o ureche cu ajutorul unui aparat auditiv.

Când și-a dat seama că nu îl va găsi și vine seara, aceasta a alertat autoritățile, dar desfășurarea de forțe care a urmat nu a dus la identificarea acestuia în orele care au urmat. „Au venit cei de la Salvamont cu drone, cu mașini, au fost pompierii, SMURD-ul, polițiștii, dar cine n-o fi venit că au fost foarte mulți să îl caute. Cred că 25 de persoane erau prin buruienile astea cu lanternele pentru că oamenii aflaseră că el nu aude și atunci trebuiau să fie foarte atenți. După miezul nopții s-au oprit căutările pentru că oricum nu se vedea nimic și efortul era în zadar. Noi am fost convinși că este pe aici prin apropiere pentru că avea mașina la marginea bălților. Mergi de acolo de la ea până la primul lac vreun kilometru și ceva, dar sunt atâtea lacuri și locuri de pescuit pe aici că nici ziua nu îți dai seama unde trebuie să îl cauți”, a spus un localnic implicat în acțiunile de căutare.

Soția fostului colonel de armată a participat și ea la căutări, îngrijorată fiind că bărbatul ar putea avea un final tragic. „E posibil orice, e posibil să fi făcut vreun infarct, nu știm nimic. Pe căldurile astea poate i s-a făcut rău și e căzut cu fața în jos, poate e în apă. M-am gândit și că l-o fi dus cineva la spital și nu o fi anunțat, poate o fi deja la morgă, dar cred că aflau cei de la Poliție. Eu am găsit plasa în care își punea momelile. Are huroaie de la păsări în ea și niște carne stricată. Are și niște râme că l-am tot văzut că a cărat gunoi de grajd și căuta prin el, dar nu l-am întrebat ce face cu el pe acolo pe acasă. Am mers pe aici să găsesc o urmă care să ne ajute să dăm de el și în zadar. Am făcut kilometri întregi prin căldura asta. M-am uitat și la florile de sunătoare, că zicea că vrea să strângă vreo câteva, deși noi nu bem ceai din sunătoare. N-am găsit nicio floare ruptă, nu știu unde ar putea fi”, spune soția pescarului înainte ca un alt voluntar să îi dea de urmă.

„Era rătăcit, zicea ceva că ar fi văzut un urs și era speriat. Nu mai știa în ce direcție se află mașina, a mers pe aici, dar fără o direcție anume. Era deshidratat și speriat”, a povestit salvatorul bărbatului. Echipajele Salvamont l-au adus pe acesta până în locul în care a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital, pescarul neavând urme vizibile de răni pe corp, moment în care s-au încheiat și căutările. „Am încercat cu bărci în apă, cu drone, cu scaner cu termoviziune, am folosit și un sonar subacvatic, dar până la acest moment, din păcate, rezultatele sunt fără răspuns favorabil. Nici măcar cu echipamentul cu termoviziune și infraroșii nu am putut avea rezultate pentru că temperatura e foarte mare, solul e foarte încins, apa la fel și nu se poate face nicio distincție”, declara șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, înainte ca bărbatul să fie găsit.

La locul căutării veniseră inclusiv criminaliștii, care strângeau probe din mașina pescarului, un câine de urmă fiind adus acolo cu puțin înainte ca bărbatul să fie găsit în viață.

După ce bărbatul a fost urcat în ambulanța SMURD pentru a fi evaluat de personalul medical, soția sa a menționat că nu îl va mai lăsa pe acesta să meargă la pescuit. „Lui nici măcar nu îi place peștele. El mergea la pescuit, prindea pește, dar nu mânca. Ori îl dădea pe la vecini ori la rațe”, a spus femeia.

Gelu Ionescu