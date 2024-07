Florența Ilie: ,,Văd CSM Târgu Jiu în primele șapte echipe ale campionatului”

Una dintre cele mai vechi handbaliste de la CSM Târgu Jiu, Florența Ilie (n.r. – Dumbrăvean, după căsătorie), și-a exprimat convingerea că trupa gorjeană nu va mai trece prin emoțiile pe care le-a avut la finalul campionatului precedent. Într-un interviu acordat site-ului oficial al grupării gorjene, Florența, care a împlini recent 28 de ani, a declarat că echipa s-a întărit în această vară și țintește cea mai bună clasare în Liga Florilor din istoria clubului. ,,Va fi cel de-al treilea sezon al meu alături de CSM Târgu Jiu. Am mai declarat asta și repet, mă simt ca acasă. În fiecare an au fost momente unice, spre exemplu medalia de argint în Final 4-ul Cupei României, sau calificarea și participarea în EHF, care sunt probabil cele mai intens trăite momente, atât de noi ca jucătoare, cât și de suporteri. Cea mai mare dorință a mea este să fiu sănătoasă. Este o perioadă grea, o perioadă de acumulare, dar cu siguranță ne va ajuta pe tot parcursul sezonului. De la noul sezon îmi doresc să mă autodepășesc din toate punctele de vedere. În același timp, simt că acest sezon, care urmează să înceapă, va fi mai bun decât sezoanele care au fost. Cu siguranță, CSM va fi mai puternică. Le-am primit cu brațele deschise pe toate fetele nou venite, iar cu ajutorul nostru, cu siguranță, acomodarea lor va fi mult mai rapidă. Sunt convinsă că va fi un sezon extrem de greu. Toate echipele s-au întărit și deja nu mai este o diferență atât de mare între echipe. Personal, îmi doresc să fim sănătoși cu toții, să ne omogenizăm cât mai repede și, cum am zis, îmi doresc autodepășire de la acest sezon. Eu văd CSM Târgu Jiu în primele șapte echipe ale campionatului. Ne dorim să îi răsplătim pe fani cu evoluții foarte bune și, bineînțeles, multe victorii”, a spus extrema dreaptă pentru csmtargujiu.ro. La finalul săptămânii, formația gorjeană va întâlni SCM U Craiova în prima partidă de verificare din vară.

Cătălin Pasăre