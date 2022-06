Firmele care lucrează la centura ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu, pe ,,lista neagră” a CNAIR!

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis, zilele trecute, certificate negative intermediare, în baza noii legislaţii a achiziţiilor publice, acesta reprezentând un avertisment pentru antreprenorii care nu respectă termenii contractuali. Pe lista neagră a CNAIR, anunțată de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, se află și societățile care lucrează la varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu, precum și firma care asigură dirigenția de șantier.

Asocierea de firme Secol România SRL – Secol Societa Edile Construzioni e Lavori cea care a câștigat contractul pentru finalizarea lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu, respectiv Consitrans SRL, societatea care supervizează lucrările, au primit certificate negative din partea CNAIR. Plasarea pe lista neagră a companiei de drumuri presupune că lucrările acestora vor fi monitorizate permanent, iar din 90 în 90 de zile, se va emite un document constatator periodic, iar situația actualizată în acest mod va reflecta stadiul la zi pentru fiecare contract în parte, aşa cum prevăd noile reglementări, aprobate la începutul acestui an. Reprezentanții Ministerului Transporturilor sunt de părere că, după primirea acestor certificate negative intermediare, antreprenorii au posibilitatea să recupereze întârzierile şi să evite primirea unui nou document constatator negativ la următoarea evaluare. ,,Acest tip de Documente Constatatoare va permite Comisiilor de evaluare să cunoască în timp real situaţia concretă a antreprenorilor care se prezintă la alte licitaţii şi vor constitui baza analizei cu ocazia verificării motivelor de excludere pentru abateri grave sau repetate în derularea contractelor deja încheiate”, a precizat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. După ce prima companie care a câştigat licitaţia, tot o societate italiană, nu a reuşit să respecte graficul de lucrări s-a ajuns la rezilierea contractului, iar în septembrie 2020 asocierea de firme Secol România SRL – Secol Societa Edile Construzioni e Lavori a câștigat contractul pentru finalizarea lucrărilor la Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu, un proiect în valoare de 207 milioane lei. Șoseaua de 20 de km urma să fie finalizată într-un an și jumătate, adică în luna martie a acestui an, numai că termenul a fost devansat pentru luna decembrie, în contextul în care lucrările au decurs extrem de greoi.

Claudiu Matei