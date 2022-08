Firma unui tânăr pesedist, interpusul primarului Troacă, exploatări ilegale de agregate, la Padeș! Localnicii rămași fără terenuri au sesizat dezastrul ecologic!

Situație incredibilă în localitatea Apa Neagră unde firma Formexim Tranzit SRL, administrată de președintele TSD Padeș, Ovidiu Răuți, interpus al primarului social-democrat Mihăiță Troacă, exploatează, ilegal, agregate de balastieră și a afectat aproape 10 hectare de teren. Mai mulți proprietari de terenuri au sesizat instituțiile statului în legătură cu dezastrul ecologic de la intrarea în localitate și spun că, practic, cei care dețineau terenuri în zonă, acestea nu mai există fizic, în locul lor fiind gropi uriașe de unde s-au exploatat agregate. Mai mult, din cauza exploatării necontrolate a fost deviată albia râului Motru, iar pe o suprafață imensă s-a format un lac în mijlocul căruia au rămas, pe niște movile de care nu s-au atins utilajele, stâlpii de electricitate.

Dosar penal, în urma operațiunii ,,Balastiera”

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, cu sprijinul comisarilor Gărzii Naționale de Mediu și al inspectorilor Administrației Naționale ,,Apele Române” Banat și Olt, au efectuat verificări, în perioada de 21-22 iunie a.c., în baza unui plan de acțiune denumit ,,Balastiera” la punctele de lucru de la Apa neagră, comuna Padeș, ale firmei Formexim Tranzit SRL, care are ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea agregatelor minerale. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, în urma verificărilor, au fost identificate utilaje ale societății, în timp ce exploatau, fără drept, agregate minerale din terasă, pe o suprafață de aproximativ 98.000 mp, precum și din albia râului Motru, iar polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de executarea de activități miniere fără permis sau licență. ,,De asemenea, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 220.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, OUG 195/2005- Protecția Mediului, Legii 107/1996 ce reglementează legea apelor și HG 856/2002 referitoare la evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei privind deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase”, se arată în comunicatul IPJ Gorj. Societatea a contestat la Judecătoria Motru, pe 7 iulie, toate amenzile aplicate de Garda Națională de Mediu, Administrația Națională Apele Române SGA Olt și Administrația Bazinală de Apă Banat. Firma Formexim Tranzit SRL are sediul în comuna Mehadia, județul Caraș Severin, și este administrată de Ovidiu Răuți, un tânăr din Padeș, președintele organizației TSD din comună, omul de încredere al primarului PSD Mihăiță Troacă.

Potrivit unui document al ANAR – ABA Jiu, societății i-a expirat autorizația de gospodărire a apelor emisă la stația de spălare – sortare Apa Neagră, din 31 decembrie, anul trecut, însă a continuat să exploateze agregate de balastieră în acea zonă.

Mai mult, în ianuarie anul trecut, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Gorj i-a eliberat firmei Formexim Tranzit SRL o autorizație de mediu pentru stația de spălare – sortare agregate minerale Apa Neagră, societatea având obligația să o vizeze, annual, pentru a-și păstra valabilitatea, însă inspectorii de mediu n-au călcat niciodată pe la punctual pe care l-au autorizat să vadă dacă sunt respectate condițiile impuse, cel puțin cu privire la respectarea suprafeței de exploatare declarată, de 15.000 mp.

Proprietarii de terenuri au rămas …fără terenuri

Cei care au deținut terenuri în zona ,,balastierei lui Troacă”, așa cum o știu localnicii, spun că, fizic ei sunt proprietari pe niște gropi imense și au sesizat organele judiciare. Aceștia îl acuză pe Ovidiu Răuți de distrugere și tulburare de posesie.

,,Din cauza activităților de exploatare desfășurate zi de zi pe albia râului, proprietățile noastre au fost grav afectate. Se vede doar că nu mai putem să ne folosim terenurile. Aici sunt niște gropi uriașe adânci de câțiva metri și care se întind pe hectare întregi. Altora le-au fost decupate bucăți din grădini, iar alți oameni nu mai au pe unde să treacă la terenurile pe care le dețin. E un dezastru ecologic aici”, afirmă cei care au s-au plâns la instituțiile statului.

Stâlpii din mijlocul lacului

De altfel, chiar în comunicatul poliției se precizează că cei care au mers în control au găsit utilajele societății, în timp ce exploatau, ilegal, agregate minerale din terasă, pe o suprafață de aproximativ 10 ha, mult mai mare decât cea autorizată de APM Gorj, precum și din albia râului Motru. Trebuie remarcat faptul că, din cauza exploatării necontrolate, adică până lângă stâlpii de electricitate, în zonă s-a creat un lac uriaș, din care răsar doar acei stâlpi rămași parcă înfipți în niște movile. În Padeș toată lumea știe că firma aparține, de facto, primarului Mihăiță Troacă. De altfel, toate autovehiculele și utilajele societății sunt inscripționate cu ,,MEX”, la fel ca numerele de înmatriculare ale autoturismelor primarului. Firma Formexim Tranzit SRL a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de peste 4 milioane de lei și un profit de 518.000 de lei și a derulat contracte cu primăriile Tismana și Dănești din Gorj, precum și cu Primărie Isverna din Mehedinți. Unele surse susțin că organele de cercetare au fost sesizate și cu privire la unele tranzacții imobiliare în care sunt implicați administratorul societății, Ovidiu Răuți, și primarul Mihăiță Troacă.

Claudiu Matei