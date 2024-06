Final de sezon și în Liga 5

Liga 5 din Gorj și-a consumat în weekend ultimele etape. Triumful Borăscu chiar a triumfat în Seria 1, asta în ciuda eșecului din ultima rundă. Clasamentul a fost strâns pe podium, alte două formații fiind separate doar de golaveraj. În Seria 2, două echipe au terminat în vârful ierarhiei. AS 7 Noiembrie Costești a avut cifre mai bune ca Ştiința Drăguțești, dar echipa lui Cristian Tîlvescu a stat mai bine în meciurile directe. Astfel, oficialii formației din Drăguțești au confirmat că vor evolua în Liga 4 în sezonul următor.

Liga 5, Seria 1 – Etapa 22

AS Viitorul Plopșoru 6 – 3 CS Viitorul Bolboși

CS Dumbrava Calnic 4 – 5 AS Viitorul Brănești

AS Pandurii Padeș 2019 3 – 0 AS Triumful Borăscu

AS Știința Godinești 7 – 3 AS Unirea Dragotești

AS Foresta Văgiulești 5 – 1 AS Viitorul Cătunele

AS Unirea Bolboși 2 – 2 CS Vulturii 2 Fărcășești

Liga 5, Seria 2 – Etapa 22

AS Gilortul Bengești a stat

AS Dinamo Inter Stănești 3 – 0 AS Bradul Polovragi

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 5 – 2 AS Scoarța

AS 7 Noiembrie Costești 3 – 0 AS Stejari

CS Știința Drăguțești 6 – 0 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Prigoria 3 – 0 CSC Dănești

Cătălin Pasăre