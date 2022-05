Final de campionat pentru Viitorul

Viitorul a încheiat sezonul cu o înfrângere. Singura formaţie gorjeană care evoluează în liga secundă a pierdut confruntarea cu Ripensia, disputată, sâmbătă, la Târgu-Jiu. Gazdele au fost învinse cu 2-0, după ce au primit un gol pe repriză. Nenad Lalic a deschis scorul după o fază fixă (25), iar Cristian Gavra a marcat cu un şut din afara careului în minutul 77. Cea mai mare ocazie a Viitorului din primul act i-a aparţinut lui Dănescu. Fundaşul gorjean nu a reuşit să-l învingă pe portarul Dobre din doi metri, nimerind doar plasa laterală (`33). Dulca a avut o bară în minutul 52, iar Gîrbiţă şi Vespe au irosit alte oportunităţi ale amfitrionilor. Şi timişorenii mai puteau marca, dar indiferent de golaveraj nu o puteau depăşi pe Viitorul în clasamentul din play-out al Seriei B. Echipa condusă, în ultimul meci, de Gabriel Răscol a terminat pe locul trei partea a doua a sezonului.

Viitorul în meciul cu Ripensia: Krupenschi – Dănescu, Core, Sveicauskas, Ciul, Țegle, Brînzan, Gîrbiță (`59, Mitrică), Vulpe (`86, Vespe), Al. Dulca (`79, G. Tudoran), Dodoi (cpt.) Rezerve neutilizate: Eftimie, Misarăș. Team manager: Gabriel Răscol.

Multe minusuri, puţine plusuri

A fost un an competiţional sub aşteptări pentru formaţia patronată de Nicolae Sarcină, care nici măcar nu s-a apropiat de obiectivul iniţial: pătrunderea în primele şase. Un alt lucru îngrijorător este intrarea în insolvenţă, ceea ce înseamnă că din punct de vedere financiar lucrurile sunt incerte la gruparea care evoluează pe Municipal. În plus, clubul pierde din credibilitate în urmă declaraţiilor unor fotbalişti sau antrenori, care au ieşit în presa naţională sau pe reţelele de socializare pentru a semnala lipsa de profesionalism a conducerii. Printre ei s-au aflat Roberto Bodea, Paul Copaci, Vlad Rusu sau Eugen Trică. Reprezentanţii clubului nu au oferit declaraţii care să contrazică acest lucru, iar la nivelul comunicării, echipa încă suferă. Stabilitate la nivelul băncii tehnice nu a existat, patronatul preferând să testeze mai mulţi principali. Dacă nu s-a mers pe un antrenor gorjean la echipa mare, exceptându-l pe Gabriel Răscol, care este omul bun la toate la club, şi a condus formaţia în ultimele runde, un plus al sezonului ar fi faptul că mai mulţi fotbalişti localnici şi-au găsit locul fie în primul 11 al alb-albaştrilor, fie pe foaia de joc. De asemenea, Viitorul are şi ,,satelit” în Liga a treia, o altă mişcare bună dacă avem în vedere că astfel s-ar putea descoperi mai mulţi fotbalişti talentaţi din Gorj, iar cei care au trecut prin perioade mai nefaste ar putea să-şi regăsească aici cadenţa. Rămâne de văzut dacă, în continuare, echipa va putea fi finanţată pentru a atinge un nivel decent de performanţă. Liga2.ro speculează că formaţia ar putea fi mutată de la Târgu-Jiu, lucru ce ar părea anormal, dar nu surprinzător, dacă ne gândim la trecutul unei trupe care a plecat din Vâlcea, a jucat în Oradea, Petroşani sau Severin şi a venit la Târgu-Jiu.

Timişoara şi Braşov, la baraj

Ultima etapă a consfinţit retrogradarea în eşalonul al treilea al fostei campioane a României, Astra Giurgiu, echipă care a eliminat-o de două ori pe West Ham United (Anglia) din preliminariile Europa League. Au mai picat Unirea Constanţa, Dunărea Călăraşi şi Dacia Unirea Brăila. La barajul de menținere în Liga 2 merg ocupantele locurilor 5 din cele două grupe. Din Grupa A pe această poziție s-a clasat Politehnica Timișoara, iar din Grupa B, FC Brașov. Meciul tur al barajului este programat în data de 14 mai, iar returul are loc în data de 21 mai. Ordinea jocurilor va fi stabilită de FRF prin tragere la sorți.

Rezultate etapa 7 play-out Liga 2, Grupa A:

Sâmbătă, 7 mai 2022, ora 11.00

Dunărea Călăraşi FK Miercurea Ciuc 2-6

Metaloglobus Bucureşti CS Comunal Şelimbăr 1-1

Dacia Unirea Brăila stă.

Sâmbătă, 7 mai 2022, ora 12.45

Politehnica Iaşi – Politehnica Timișoara 3-1

Rezultate etapa 7 play-out Liga 2, Grupa B:

Sâmbătă, 7 mai 2022, ora 11.00

FC Braşov – Astra 6-1

Viitorul Târgu Jiu – Ripensia Timișoara 0-2

Unirea Dej – FC Buzău 3-0

Unirea Constanţa a stat

CLASAMENTELE play-out-ului Ligii 2 și ale golgheterilor

Clasament final Grupa A play-out Liga 2:

1. FK Miercurea Ciuc 6 5 0 1 22-6 (16) 48 puncte

2. Metaloglobus București 6 2 3 1 11-7 (4) 37

3. CS Comunal Șelimbăr 6 4 2 0 17-4 (13) 37

4. Politehnica Iași 6 3 2 1 7-5 (2) 36

5. Politehnica Timișoara 6 2 1 3 10-11 (-1) 28

6. Dunărea Călărași 6 0 0 6 2-20 (-18) 7

7. Dacia Unirea Brăila 6 1 0 5 4-20 (-16) 5

Clasament final Grupa B play-out Liga 2:

1. FC Buzău 6 4 0 2 14-10 (4) 44 puncte

2. Unirea Dej 6 5 0 1 13-4 (9) 43

3. Viitorul Târgu Jiu 6 3 1 2 15-8 (7) 34

4. Ripensia Timișoara 6 2 0 4 7-11 (-4) 31

5. FC Brașov 6 4 0 2 17-8 (9) 26

6. Unirea Constanța 6 2 1 3 9-14 (-5) 18

7. Astra 6 0 0 6 3-23 (-20) -1

Cătălin Pasăre