„Film în sat” revine la Peștișani

Cea de-a treia ediție a Festivalului de Artă „Film în Sat” va avea loc în perioada 30 iulie – 4 august la Peștișani, în Nucet.

„Încă din 2019, de la prima proiecție, am crezut cu toții în visul lui Toma Cuzin de a aduce arta mai aproape de inima satului românesc. Astăzi, acest vis este realitate și mă bucur că am putut să contribui la acest proiect minunat, alături de primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui. Împreună, am susținut și continuăm să susținem inițiativa lui Toma Cuzin, care promite și anul acesta o ediție plină de surprize, muzică bună, filme captivante, teatru, artiști și actori celebri, dar și tineri talentați.

Vă invit cu drag să veniți și să descoperiți frumusețea și magia acestui festival, care nu ar fi fost posibil fără credința și efortul tuturor celor implicați.

Ne vedem la Peștișani!”, a anunțat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.