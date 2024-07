Fiica șefului ISJ Gorj, singura medie de 10 la Evaluarea Națională. „O surpriză plăcută”

Un singur elev din Gorj a reușit să obțină media 10 la Evaluarea Națională, după contestații. Este vorba despre fiica inspectorului școlar general Mihai Istrate. Fata a absolvit Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu. A obținut nota 10.00 la Limba și literatura română și 9.90 la Matematică. După reevaluarea lucrării, eleva a primit media maximă la Matematică.

Un alt elev, de la aceeași școală, care spera tot la media 10, a contestat nota 9.90 primită la Română, însă a fost depunctat, nota finală fiind de 9.75 la această probă.

Șeful ISJ Gorj este mândru de rezultatul fiicei sale și spune că parteneriatul elev-profesor-părinte este esențial pentru succesul educațional al copiilor.

„Fiica mea, deși a obținut o notă foarte bună la Evaluarea Națională, înainte de contestații, având 10 la Română și 9,90 la Matematică, a decis, într-adevăr după ce a cumpănit așa vreo zi jumătate, să facă contestație, fiind sigură că nu a greșit nimic la Matematică. Și iată surpriza plăcută că, după contestații, a obținut media 10, ceea ce mă face să fiu mândru de ea și să fiu ferm convins că tot ceea ce am făcut ca părinte, nu ca și dascăl pentru fiica mea, este ceea ce îmi doresc să conștientizeze toți părinții, că succesul copiilor noștri este strâns legat de colaborarea între părinte, copil și profesor. Fără acest trio nu se poate ajunge la un astfel de succes și pe această cale vreau să le mulțumesc public profesorilor de la clasă, profesorilor cu care s-a pregătit și în particular fiica mea, conducerii Școlii Gimnaziale «Sfântul Nicolae», care a făcut posibil să aibă toate condițiile și vă spun că, din punctul meu de vedere, este una din școlile gimnaziale care a progresat cel mai mult în ultima perioadă, și faptul că a avut trei din cele șase medii de 9.95, înainte de contestații, acest lucru spune practic totul despre condițiile în care copiii se pregătesc”, a declarat, la Sud FM, Mihai Istrate.

După rezolvarea contestațiilor, procentul mediilor peste 5 este de 75,44%, ceea ce plasează Gorjul pe locul 11 la nivel național. „Procentul a crescut cu 7 sutimi, este îmbucurător, cu atât mai mult cu cât gradul de dificultate al subiectelor, am înțeles de la colegii meu, a fost unul mai ridicat față de cel din anul precedent”, a conchis Istrate.

I.I.